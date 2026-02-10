El nuevo mapa del justicialismo bonaerense Luego de la confirmación del armado de unidad, los 135 distritos de la provincia le terminaron de dar forma a sus conducciones. Ruido en el conurbano, sorpresas en el interior y una renovación que rompe una tradición de más de tres décadas.

El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires selló la unidad que llevará a Axel Kicillof la presidencia desde el 16 de marzo. En más de cien municipios, habrá una única lista, por lo que, también, ya se conoce cómo quedará gran parte del mapa pejotista a nivel provincial. Sin embargo, no todos los distritos pudieron sintetizar a todo el peronismo local y hay elecciones internas que asoman como inevitables. En más de 30 municipios se presentaron dos o más listas, aunque no hay un número oficial. Hasta el 19 de febrero, por cronograma, hay chances de que la situación cambie.

Julio Alak en La Plata, Mayra Mendoza en Quilmes, Verónica Magario en La Matanza, Daniela Vilar en Lomas de Zamora, Alberto Descalzo en Ituzaingó, Carlos Balor en Berazategui y Jorge Ferraresi en Avellaneda, son algunos de los nombres de peso que comandarán los destinos del partido a nivel local entre los principales bastiones del conurbano. En el interior, Bahía Blanca replicó el armado de unidad, lo mismo que Olavarría, Azul, Trenque Lauquen, Tandil o Necochea. En Arrecifes se renovó una conducción que llevaba más de más de 30 años al frente del partido.

De todas maneras, y aunque una de las premisas principales del acuerdo en el PJ era que no haya más de una lista en municipios donde gobierne el peronismo, ese objetivo no se logró. Finalmente hay más de diez municipios del conurbano que no encontraron la unidad. Tampoco Zárate, que pertenece a la Segunda sección, al borde del Gran Buenos Aires. Por el lado del interior, al menos 20 no lograron construir una única propuesta.

En algunos casos, como Lanús o Bragado, las presentaciones de los amados más pequeños están destinadas a perecer en el camino, principalmente, por falta de avales u otros requisitos para la conformación de la lista. En otros, como Moreno o General Pueyrredón, las elecciones partidarias exponen diferencias que resultan históricos e imaginar la unificación de los nombres en una sola papeleta resulta utópico.

De todas maneras, nada se puede descartar. El cronograma acordado en diciembre determina que el 12 de febrero finaliza el plazo para exhibir las listas de candidatos. El 15, próximo domingo, vence el plazo para las impugnaciones y es el momento donde empieza a correr el período de traslado de las impugnaciones, algo que debe resolverse el lunes 16.

El jueves 19 de febrero es el día clave. Hasta ese momento hay tiempo de que las listas se caigan, se fusionen o sus referentes lleguen a algún tipo de acuerdo, porque es cuando la Junta Electoral se expedirá sobre las listas y los candidatos presentados. Ya el 21 se deben presentar los modelos de boleta, el 27 la Junta se emitirá al respecto, la aprobación definitiva será el 4 de marzo y, para el domingo 15 llegará el momento de la votación en los casos que no se hayan saldado las diferencias.

El consenso se impuso en la mayoría de la provincia

Kicillof y Magario serán el 1 y la 2 del PJ bonaerense a partir de marzo. Por debajo de ellos, dos intendentes del conurbano completan los principales lugares. El vicepresidente segundo será Federico Otermín de Lomas de Zamora y la Secretaría General estará en manos de Mariano Cascallares de Almirante Brown. Por su parte, Máximo Kirchner quedará al frente del Congreso partidario y la Junta Electoral seguirá en manos de Leonardo Nardini, jefe comunal de Malvinas Argentinas.

Precisamente, Otermín, Cascallares y Nardini, son algunos de los tejieron listas de unidad en sus partidos. En el caso de Lomas, la ministra de Ambiente de la provincia, Daniela Vilar, ocupará la presidencia, secundada por el senador provincial Adrián Santarelli. En Brown, Cascallares, hoy diputado provincial, seguirá a la cabeza del partido, con la concejala María Ofelia Quintana de número dos y el actual intendente interino, Juan Fabiani, como secretario general. Por el lado de Malvinas, Nardini encolumnó a todo el peronismo.

Leonadro Nardini El presidente de la Junta Electural del PJ bonaerense encolumnó a todo el peronismo de Malvinas Argentinas. (Prensa)

Por La Matanza, Magario renovará como presidenta, a la par de la vicepresidencia a nivel provincial. «No puede haber peleas en el peronismo. Los que estén del lado de la defensa del campo popular y nacional tienen que caminar junto a Axel para transformar en 2027 este país”, dijo la vicegobernadora desde el escenario en el que se leyó la lista. La vicepresidencia estará en manos de Liliana Yambrún y el secretario general será Sergio Landín.

Escobar llegó a la unidad con Ariel Sujarchuk À la cabeza. En Capitán Sarmiento, municipio gobernado por LLA, todo el peronismo fue integrado en la nómina que lleva como presidenta a la concejala y dirigente ligada a Teresa Garcia, María Laura ‘Pupi’ Ferra.

En el caso de Ituzaingó, la presidencia quedará a cargo del histórico exintendente y hombre de confianza de Kicillof, Alberto Descalzo. Por el lado de San Isidro, donde gobierna el PRO cada vez más violeta, la síntesis llegó con Marcela Durrieu, referente del Frente Renovador, a la cabeza. Y, por Pilar, la jefatura partidaria seguirá en manos del jefe comunal, Federico Achával, secundado por Lucía Portos.

Otro municipio del PRO en el que peronismo selló la unidad fue Vicente López. Renovará mandato Hernán Lanía, que tendrá como vicepresidente a Patricio ‘Karate’ Rivero, representante del espacio que lidera Andrés ‘Cuervo’ Larroque. Y, en San Fernando, donde gobierna Juan Andreotti del Frente Renovador, el PJ continuará bajo su mando por medio del funcionario municipal, Néstor Torchia.

En La Plata, el intendente Alak asumirá como presidente, cargo que ocupó hasta 2008 y reemplazará al camporista Ariel Archanco. En sus redes convocó “a los diversos sectores políticos y sociales de la comunidad para seguir mejorando la calidad de vida de todos los platenses y jerarquizar la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires”. Su número dos será uno de sus principales hombres de confianza, Carlos Bonicatto. Y como secretario general estará Guillermo ‘Nano’ Cara.

Julio Alak El intendente de La Plata conducirá el PJ local. (Sin Credito)

Al recorrer el interior, sobran muestras de cómo el peronismo desarrolló una síntesis por encima de las diferencias entre sus distintas tribus. Por ejemplo, en Bahía Blanca, principal ciudad del sur provincial y recuperada por el justicialismo en 2023. A la cabeza de la lista estará Ezequiel Reina, hombre del intendente Federico Susbielles, y su vice será Ayelén Durán, senador provincial alineada en el MDF.

En Olavarría, finalmente, quedó en pie una única lista liderada por el dirigente de La Cámpora y actual titular del PJ local, Federico Aguilera, y la nómina del MDF fue descartada por indicaciones de la conducción del espacio. Y en Azul, a pocos kilómetros, el intendente Nelson Sombra continuará presidiendo el partido.

También encontró unidad uno de los principales distritos de la cuarta donde gobierna el radicalismo, Trenque Lauquen. Allí, el peronismo se encolumnó detrás del concejal Ignacio Cadierno. Lo mismo sucederá en Tandil, que manejó la posibilidad de una interna hasta último momento, pero el consenso llegó con Rogelio Iparraguirre que irá por un nuevo mandato como presidente.

En la Quinta sección, pero en la zona costera, Necochea logró una síntesis que parecía lejana, horas antes del cierre. Allí, donde gobierna el vecinalista Arturo Rojas, Marcelo Rivero se encaminó para presidir por tercera vez el PJ. La vicepresidencia estará a cargo de Ayelén Romanni, mientras que la secretaría general será ocupada por Miguel Aguilar.

Hacia el norte bonaerense, en Arrecifes, se dio una renovación histórica. Luego de 35 años, la Daniel Bolinaga deja la presidencia, que pasará a manos de por Kevin Romera. Estará acompañado por Florencia Zas en la vicepresidencia y Patricio Gabilondo, conductor de la organización que toma las riendas y último candidato a intendente por el peronismo, como secretario general.

Los casos donde aún no hubo acuerdo

Al cierre de esta nota, los distritos que se preparaban para ir a internas sumaban más de 30, pero los detalles respecto al momento de la presentación, rechazos o requisitos, abren el margen para que ese número se reduzca considerablemente.

Lo que sí se sabe es cuáles municipios se encaminan a una interna difícil de saldar. En Moreno, uno de los distritos más populosos del oeste del conurbano, la intendenta Mariel Fernández quedó al frente de una nómina. Luego de intentar ser candidata a presidir el PJ Provincia, aceptó el acuerdo de unidad entre Kicillof y Máximo Kirchner. Hasta el momento, enfrentará la boleta de Matías Irrazabal, avalado por el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa.

Mariel Fernández Intendenta de Moreno. (Prensa)

Por el lado de Tigre, también en la Primera sección, Julio Zamora, presentó su propia lista y enfretará a un espacio que unifica a todos los sectores del peronismo provincial y tendrá un armado encabezado por Luis Samyn Ducó del Frente Renovador y Nancy Ferreyra de La Cámpora a la cabeza de la boleta opositora.

En la misma sección, pero en un municipio gobernado por La Libertad Avanza, el PJ reeditaría la interna de 2022. En Tres de Febrero, el dirigente de La Cámpora y actual presidente del partido, Juan Debandi, encabeza su propia lista. Desde la vereda del MDF, el ex ministro de Salud bonaerense, Alejandro Collia, busca un triunfo del cual quedó lejos cuatro años atrás.

En la Primera, Hurlingham tampoco pudo consensuar a todo el peronismo. El intendente camporista, Damián Selci, proclamó una lista de unidad encabezada por Florencia Lampreabe. Sin embargo, otra nómina se enlistó en la pelea. La encabezará Luis Pereyra y en la vicepresidencia lo acompaña Ximena Hoyos.

Otro municipio que no alcanzó la unidad es Morón. El intendente actual, Lucas Ghi, y el ex jefe comunal, Martín Sabbatella, impulsan listas enfrentadas. El primero lleva en la presidencia a Claudio Román, que va por la reelección. El segundo, a la dirigenta de La Cámpora, Paula Majdanski.

En el caso de San Miguel, el peronismo se dividió en dos listas. La primera encabezada por Juanjo Castro como presidente. Enfrente, está la que lidera Santiago Fidanza, hombre de Larroque.

En la Tercera, Lanús quedó envuelto en un tire y afloje hasta último minuto. Si bien su intendente, el camporista Julián Álvarez, proclamó encabezar una lista de unidad, a última hora apareció una nómina que lleva como presidente a Hernán Lakota. Además, tampoco cuenta con el acompañamiento del frente político De Lanús para Lanús que lidera Agustín Balladares. Afirmaron que les ofrecieron “lugares provinciales que no reflejan la representatividad del espacio” y que “existió la intención clara de objetar nombres”.

Julián Alvarez, intendente de Lanús. (Prensa)

En el interior, el foco está puesto en General Pueyrredón, donde Mar del Plata es la ciudad cabecera. En la principal ciudad balnearia se presentaron tres listas. Una lleva a Daniel Di Bártolo como candidato a presidente y cuenta con el acompañamiento de Fernanda Raverta. Otra propone a Adriana Donzelli, impulsada por el MDF. La tercera, a Rodolfo ‘Manino’ Iriart, dirigente que estuvo alineado con Daniel Scioli en las elecciones de 2023.

Otro caso de tres listas es Junín, donde gobierna el PRO. La ciudad cabecera de la cuarta sección. El concejal de Fuerza Patria y dirigente del Frente Renovador, Fernando “Turi” Burgos, encabezará la lista Unidad Peronista, alineada con la senadora provincial del massismo, Valeria Aratta. Por el otro, Claudio Camilo, secretario adjunto del gremio de trabajadores municipales, liderará la nómina El Peronismo nos une. Y, finalmente, Cristina Tejo, directora asociada del Hospital Interzonal de Agudos Abraham Piñeyro, estará al frente de la tercera.

En Zárate, la contienda sería entre Leandro Matilla del MDF, concejal y dirigente alineado a Abel Furlan, líder de la UOM. En la otra vereda está la construcción del senador Sergio Berni y la diputada nacional Agustina Propato, que llevan como candidatos a Lucas Castiglioni y Ana María Almirón.

Si bien en Bragado apareció una segunda lista en el ring, fuentes consultadas por este diario certificaron que la nómina encabezada por el intendente local, Sergio Barenghi, que lleva como vicepresidente al dirigente de Casa Peronista, Darío Duretti, quedará como la única oficializada en el corto plazo.

A lo largo de la quinta sección, Lobería se llevó la atención por ser un distrito donde emergieron tres listas, aunque la instrucción entre todas las fuerzas es la de alcanzar un consenso en los próximos días. En la misma sección, Balcarce sorprendió porque afloraron dos propuestas. A la lista de Sergio Aranaga del MDF, quien estará acompañado por otra histórica del peronismo local, como Gabriela Franganillo, le apareció un competidor de último minuto.

En la séptima sección, Roque Pérez, Saladillo y 25 de Mayo terminaron con dos listas. Lo mismo pasó en la Primera con Luján, General Rodríguez, Marcos Paz y Navarro. Presidente Perón y Magdalena de la Tercera no alcanzaron síntesis, lo mismo que Chivilcoy, Lincoln y 9 de Julio en la Cuarta.

En modo sorpresivo, también se presentó una segunda lista en el Partido de La Costa, donde la jefatura política del peronismo está en manos de Juan De Jesús. Finalmente, en la Sexta, Tornquist y Adolfo Alsina abrieron la puerta a una posible elección interna.

Ahora, resta esperar por la revisión de la Junta Electoral partidaria. A quienes les aceptaron las listas y no fueron descartadas por falta de avales, habrá que revisar la validez de los avales. Desde allí, cada espacio estará a merced de su fuerza y las definiciones estratégicas que validen o no un escenario de interna.