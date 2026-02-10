El Gobierno retiró su proyecto penal juvenil y enviará otro La Casa Rosada debió enviar un nuevo texto, en el que finalmente lleva la edad de imputabilidad a 14 años y no a 13. Buscarán dictamen este miércoles para aprobarlo el jueves.

El Gobierno nacional pidió el retiro del proyecto de Reforma de la Ley Penal Juvenil, luego de haberlo enviado ayer al Congreso de la Nación. En su lugar enviará otro texto, que lleva la edad de imputabilidad de los actuales 16 a 14 años, y no finalmente a 13.

El proyecto que crea un régimen penal reforma penal juvenil finalmente será muy similar al que tuvo dictamen en mayo del 2025. Una de las diferencias es que en esta oportunidad el Ejecutivo incluyó en la redacción la asignación de fondos a la Defensoría General y al Ministerio de Justicia para la implementación de la ley.

Se disponen más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia.

En busca de dictamen

La Cámara de Diputados constituirá hoy siete comisiones que deberán tratar el temario incluido en las sesiones extraordinarias.

El oficialismo quiere debatir el próximo jueves el Régimen Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, pero para lograr su objetivo necesita el dictamen del plenario de cuatro comisiones.