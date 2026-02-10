De cuánto será el aumento de la AUH ANSES en marzo 2026: este es el monto exacto

A partir del dato de inflación que se dio a conocer este martes, las prestaciones de ANSES aumentarán en marzo.

Tras la publicación de la última actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que fue del 2,9% en enero, se confirmó de cuánto será el incremento de la AUH, las jubilaciones y otros programas sociales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) durante marzo de 2026.

Los montos de la AUH vigentes para marzo 2026 son:

  • Asignación Universal por Hijo: $132.774,44

  • AUH por Discapacidad: $432.333,05

  • Asignación Familiar por Hijo: $66.393,57

  • Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $216.175,52

Monto de la AUH de ANSES en marzo 2026

  • Asignación Universal por Hijo: al retenerse el 20%, el valor queda en $106.219,55

  • Asignación por Embarazo: $106.219,55

Montos que percibirán los jubilados y pensionados en marzo de 2026

  • Jubilación mínima sin bono: $369.495,16

  • Jubilación mínima con bono: $439.495,16

  • Pensión No Contributiva a Madres de 7 hijos sin bono: $369.495,16

  • Pensión No Contributiva a Madres de 7 hijos con bono: $439.495,16

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) sin bono: $295.596,53

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) con bono: $365.596,53

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $106.219,55

  • Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $216.175,52

Extras que pueden cobrar

Es importante recordar que el organismo retiene un 20% de la prestación mensual. Para acceder a ese monto acumulado, los titulares deben presentar la Libreta AUH, donde se certifica la escolarización del menor, los controles de salud y el cumplimiento del calendario de vacunación oficial.

Por otro lado, existe la posibilidad de acceder a un ingreso extraordinario a través del Complemento Leche, beneficio destinado a titulares con hijos menores de 3 años. Esta ayuda está orientada a la alimentación infantil y consiste en un pago de $40.000, que no se ajusta por inflación.

Fuente
ambito financiero

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *