De cuánto será el aumento de la AUH ANSES en marzo 2026: este es el monto exacto
A partir del dato de inflación que se dio a conocer este martes, las prestaciones de ANSES aumentarán en marzo.
Tras la publicación de la última actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que fue del 2,9% en enero, se confirmó de cuánto será el incremento de la AUH, las jubilaciones y otros programas sociales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) durante marzo de 2026.
Los montos de la AUH vigentes para marzo 2026 son:
-
Asignación Universal por Hijo: $132.774,44
-
AUH por Discapacidad: $432.333,05
-
Asignación Familiar por Hijo: $66.393,57
-
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $216.175,52
Monto de la AUH de ANSES en marzo 2026
-
Asignación Universal por Hijo: al retenerse el 20%, el valor queda en $106.219,55
-
Asignación por Embarazo: $106.219,55
Montos que percibirán los jubilados y pensionados en marzo de 2026
-
Jubilación mínima sin bono: $369.495,16
-
Jubilación mínima con bono: $439.495,16
-
Pensión No Contributiva a Madres de 7 hijos sin bono: $369.495,16
-
Pensión No Contributiva a Madres de 7 hijos con bono: $439.495,16
-
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) sin bono: $295.596,53
-
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) con bono: $365.596,53
-
Asignación Universal por Hijo (AUH): $106.219,55
-
Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $216.175,52
Extras que pueden cobrar
Es importante recordar que el organismo retiene un 20% de la prestación mensual. Para acceder a ese monto acumulado, los titulares deben presentar la Libreta AUH, donde se certifica la escolarización del menor, los controles de salud y el cumplimiento del calendario de vacunación oficial.
Por otro lado, existe la posibilidad de acceder a un ingreso extraordinario a través del Complemento Leche, beneficio destinado a titulares con hijos menores de 3 años. Esta ayuda está orientada a la alimentación infantil y consiste en un pago de $40.000, que no se ajusta por inflación.