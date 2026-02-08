Hinchas enfurecidos con el dream team y la dirigencia de River Tras la humillación por 4-1 ante Tigre en el Monumental por la cuarta fecha del Torneo Apertura, varios simpatizantes mostraron su descontento.

La humillación en River del pasado sábado tras la contundente derrota por 4-1 ante Tigre en la cuarta fecha del Torneo Apertura dejó a los hinchas enfurecidos con los jugadores y la Comisión Directiva.

Varios simpatizantes mostraron su descontento hacia los futbolistas que no dieron la cara frente al “Matador” y la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo.

En un video difundido en Instagram por el usuario @gonzacardozook, un fanático que se encontraba en las inmediaciones del estadio y que se retiraba del recinto con un fuerte enojo arremetió contra el propio presidente y los integrantes del plantel millonario.

“Hoy hicieron un minuto de silencio por (Alfredo) Davicce. Cuando estuvo acá River ganó absolutamente todo, ese era un dirigente. Cuando los jugadores estaban en otra, bajaba al vestuario y los cagaba a pedos”, comenzó el hincha respaldando el ciclo del ex mandatario entre 1989 y 1997.

Y añadió: “Quiero a esos dirigentes, no a estos pendejos de mierda. No quiero birra en la cancha, no quiero un techo, me chupa un huevo eso, quiero jugar bien. Basta loco, no me interesa el barcito, el restaurante”.

Asimismo, criticó duramente el rendimiento del conjunto de Núñez en el periodo reciente: “hace dos años que jugamos mal. Autocrítica para nosotros, quiero jugar bien. Los jugadores no la sienten”.

Por último, el simpatizante “de 45 años” volvió a apuntar contra Di Carlo: “Tiene vergüenza de usar el apellido del padre, si quiere hacer plata que vaya a Wall Street, que se compre un Walmart o que alquile departamentos. No dirijas fútbol Di Carlo. Traeme dirigentes que sabían de fútbol, que hablaban con jugadores y con los técnicos.

Rápidamente, el posteo se llenó de comentarios de usuarios apoyando la postura del hincha que mostró su descontento y enojo con las recientes medidas tomadas por el mandatario riverplatense.