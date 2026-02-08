El acuerdo comercial con EEUU enciende las alertas: advertencias y críticas por el impacto en la economía argentina

La administración de Donald Trump oficializó la ampliación de 80.000 toneladas métricas adicionales para la carne argentina, que se suman a las 20.000 ya vigentes y elevan el total anual a 100.000 toneladas. Según informó el canciller Pablo Quirno, el nuevo esquema permitirá incrementar en cerca de u$s800 millones las exportaciones , con envíos distribuidos en cuatro tramos a lo largo del año.

Sin embargo, mientras el oficialismo y el complejo exportador remarcan la oportunidad, distintos actores del mundo industrial y político advierten que el acuerdo se inscribe en un proceso más amplio de apertura económica que podría profundizar tensiones en sectores que aún no logran recuperarse.

Desde la Unión Industrial Argentina (UIA) marcaron que la integración al mundo puede ser una oportunidad, pero alertaron que la industria atraviesa una “transición crítica” con sectores aún en retracción. “Si bien el año 2025 registra un leve crecimiento del 1,5% respecto al anterior, esto ocurre tras un 2024 de fuerte ajuste donde todos los rubros sufrieron caídas . Sectores como la construcción, el textil, el calzado y la metalmecánica mantienen estándares de retracción, mientras que la energía, la minería y el sector automotriz muestran signos de recuperación”, señaló Martín Rappallini.

El titular de la entidad sostuvo que la apertura obliga a competir con márgenes más estrechos y en condiciones desiguales: «Los sectores que no recuperan no solamente están impactados por la actividad, sino también por la apertura . Estoy vendiendo a mucho menos cantidad y también a un precio mucho más bajo con motivo de tener que adaptarse a precios internacionales». Además, advirtió que “seguimos acumulando distorsiones” y que “seguimos con 50 puntos de presión fiscal”, al tiempo que recordó que «hoy en el mundo no compiten las empresas, sino también compiten los sistemas que las rodean».

La UIA alertó sobre presión fiscal y sectores aún en retracción frente a la integración global.

Miguel Ángel Pichetto y la acusación de “destrucción” de la industria

Desde el plano político, el diputado Miguel Ángel Pichetto acusó al Gobierno de impulsar un “proceso de destrucción de la industria nacional bajo una mirada ideológica que atrasa dos siglos y que desprecia el valor del empresariado local”. Para el legislador, la apertura comercial indiscriminada responde a una concepción que subestima el entramado productivo argentino.

Pichetto cuestionó el modelo de apertura y habló de un “proceso de destrucción” industrial.

«Es totalmente disparatado y poco conveniente en los intereses de la nación que el presidente ataque al principal empresario de la Argentina; esto marca una línea hacia la destrucción de la industria», afirmó. También cuestionó que sectores como el acero y el aluminio continúen enfrentando aranceles del 50% en Estados Unidos y calificó la política oficial como una «mirada estúpida» de libre mercado. «La mirada de Sturzenegger atrasa 200 años. El mundo hoy protege a sus empresas y cuida sus empleos; China entra a un mercado y lo deja devastado, y acá tenemos una mirada de libre comercio de la época de Adam Smith», concluyó.

Las 10 claves del acuerdo comercial entre Argentina y EEUU

Según informó la Cancillería Argentina, el entendimiento combina apertura comercial, ampliación de cuotas de exportación, compromisos en inversiones y avances en comercio digital, con un impacto potencial de más de u$s1.000 millones en exportaciones. El entendimiento se integra a la estrategia de inserción internacional argentina, que incluye los acuerdos del Mercosur con la Unión Europea y EFTA, orientada a diversificar exportaciones, atraer inversiones productivas y consolidar la integración en las cadenas globales de valor. A continuación, 10 claves del acuerdo comercial con Washington:

1 – Marco estratégico bilateral con foco en comercio e inversiones

Argentina y Estados Unidos firmaron un Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos que establece una hoja de ruta para profundizar la relación económica bilateral y consolidar una alianza estratégica de largo plazo.

2 – Primer acuerdo de este tipo en América del Sur

Se trata del primer instrumento de estas características en la región que incorpora compromisos específicos en materia de inversiones, reforzando la confianza mutua y la previsibilidad para el capital extranjero.

3- Acceso preferencial al mayor mercado del mundo

Argentina se convierte en el primer país sudamericano en firmar un acuerdo de esta magnitud, ingresando a un grupo selecto de economías con acceso preferencial al mercado estadounidense, el principal importador global.

4- Eliminación de aranceles para 1.675 productos argentinos

Washington eliminará aranceles recíprocos para 1.675 productos de una amplia gama de sectores productivos, lo que permitiría recuperar exportaciones por u$s1.013 millones.

5- Ampliación histórica de la cuota de carne bovina argentina

EEUU concederá un acceso preferencial de 100.000 toneladas anuales para la carne argentina, con 80.000 toneladas adicionales en 2026, lo que podría incrementar las exportaciones en cerca de u$s800 millones.

6- Revisión de aranceles al acero y al aluminio

El Gobierno estadounidense ratificó su compromiso de revisar los aranceles al acero y al aluminio impuestos bajo la Sección 232, de la Ley de Expansión Comercial de Estados Unidos, una norma que habilita al Poder Ejecutivo a imponer restricciones a las importaciones cuando estas son consideradas una amenaza para la seguridad nacional del país.

7- Apoyo financiero para inversiones estratégicas

La Casa Blanca apoyará el financiamiento de inversiones en sectores críticos de la economía argentina, entendidos como áreas estratégicas para el desarrollo productivo, la competitividad y la inserción internacional del país, a través de organismos como el Banco de Exportaciones e Importaciones de los Estados Unidos (EXIM Bank), la agencia oficial que promueve y financia exportaciones estadounidenses, y la Corporación Financiera de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (DFC), orientada a impulsar inversiones privadas en mercados estratégicos, en coordinación con el sector privado.

8- Apertura arancelaria y mejora de competitividad del lado argentino

Argentina eliminará aranceles para 221 posiciones arancelarias, reducirá al 2% otras 20 (principalmente autopartes) y otorgará cuotas para vehículos, carne y productos agrícolas, con foco en bajar costos y mejorar la competitividad sistémica.

9- Impulso al comercio digital y la economía del conocimiento

El acuerdo incorpora disposiciones sobre comercio digital y establece un marco favorable para startups, fintechs y empresas tecnológicas, junto con compromisos en estándares modernos de propiedad intelectual.

10- Propiedad intelectual e innovación

Argentina se compromete a adoptar los estándares internacionales más modernos en materia de propiedad intelectual, con foco en desburocratización, innovación, economía del conocimiento y promoción del talento argentino.