Con la vuelta de Merentiel, el posible once de Boca vs. Vélez El entrenador Claudio Úbeda se vio obligado a meter mano en el equipo ante las recientes bajas de Ander Herrera y Exequiel Zeballos.

El director técnico de Boca, Claudio Úbeda, tendría el once titular que visitará a Vélez este domingo en el José Amalfitani por la cuarta fecha del Torneo Apertura, obligado a meter cambios por las recientes bajas de varios futbolistas del plantel.

La modificación más destacada sería el retorno de Miguel Merentiel tras recuperarse del desagarro en el gemelo que lo alejó de las canchas desde la pretemporada.

Sin Ander Herrera ni Exequiel Zeballos y con una delantera diezmada, el “Sifón” apostaría por el regreso del delantero uruguayo para acompañar al juvenil Gonzalo Gelini en el ataque, con un claro esquema de 4-4-2.

En la misma línea, Úbeda optaría por incluir desde el arranque a Kevin Zenón ante la ausencia del “Changuito” (presenta una lesión muscular grado 2–3 del bíceps femoral izquierdo) y ocuparía el carril izquierdo de la mitad de la cancha, mientras que Santiago Ascacibar haría lo propio en el sector derecho.

En tanto, la baja del mediocampista español supuso una complicación para el entrenador azul y oro que debía elegir entre Milton Delgado o Tomás Belmonte. Finalmente, sería el volante de 20 años quien le ganaría la pulseada al ex Lanús y acompañaría a Leandro Paredes en el doble cinco.

Por último, la zona defensiva saldría de memoria con Agustín Marchesin en el arco, Juan Barinaga como lateral derecho, Lautaro Blanco como marcador de punta izquierdo y Lautaro Di Lollo y Ayrton Costa como la dupla central.

Boca visitará a Vélez este domingo desde las 22:15 en el José Amalfitani en busca de tercera victoria en el campeonato local.

La probable formación de Boca para recibir a Vélez por el Torneo Apertura

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Kevin Zenón; Gonzalo Gelini y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.