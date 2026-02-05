Sindicatos industriales de la CGT se suman al cada vez más amplio rechazo de la reforma laboral Más de 35 gremios se reunieron en el SMATA para plantear su oposición al proyecto del gobierno. El viernes se reúne el Consejo Directivo de la CGT.

En una reunión llevada a cabo este martes, más de 35 gremios industriales rechazaron el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno. Advirtieron que se cambian las reglas para que “pierdan los trabajadores” y «ganen los empresarios».

Los sindicatos están agrupados en la Coordinadora de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA) e integran la CGT. El debate y las posiciones esbozadas coinciden con las expresadas en el último tiempo por los integrantes del triunvirato de conducción de la central obrera, quienes han puesto el énfasis en el rechazo de los artículos más hostiles hacia la organización sindical y los derechos de los trabajadores.

Del encuentro, llevado a cabo en la sede porteña del SMATA (personal de las automotrices y autopartistas), participó Cristian Jerónimo, titular del sindicato del vidrio y uno de los integrantes del triunvirato que conduce la CGT. Jerónimo estará en la reunión del próximo viernes del Consejo Directivo de la central obrera donde se buscará definir una posición.

Entre los puntos del proyecto oficial criticados en la reunión estuvieron los que debilitan a las asociaciones sindicales y refuerzan el poder empresario, como el fin de la ultraactividad, la prevalencia de convenios por empresa por encima de la rama sectorial y la limitación del derecho de huelga. También se cuestionó la quita del 1% de los aportes a las obras sociales, una medida que apunta a “dañar la salud de los trabajadores y trabajadoras”, según se dijo.

Mario Manrique, secretario Adjunto de SMATA, afirmó que “este gobierno quiere romperle la columna vertebral al peronismo y no va a poder, porque nos va a encontrar a todos unidos defendiendo los derechos de los trabajadores”. Y agregó: “No van a ver a los trabajadores de rodillas, les sobra coraje y dignidad”.

“También les mandamos un mensaje a los gobernadores: ojo que los laburantes también votamos”, concluyó Manrique.

Mario Paco Manrique: «No van a ver a los trabajadores de rodillas, les sobra coraje y dignidad». Foto: SMATA

La estrategia de la CGT

La conducción de la CGT ha llevado a cabo reuniones con gobernadores peronistas y de otras corrientes para proponerles que apoyen un paréntesis hasta mitad de año, momento que creen que será más propicio para este debate ya que caracterizan que el gobierno nacional perderá influencia social y poder de negociación a medida que pasa el tiempo.

Pero la cancelación de reuniones agendadas por parte de los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Córdoba, Martín Llaryora, marca los límites de este planteo.

Además del anfitrión y de Jerónimo, participaron del encuentro los miembros del Consejo Directivo de la CSIRA, Ricardo Pignanelli (SMATA), Héctor Ponce (ATILRA), Pablo Flores (AEFIP), Gerardo Martínez (UOCRA), Pedro Peger y Marta Graña (UATRE), Héctor Laplace (AOMA), Juan Antonio Speroni (SAON), Agustín Amicone (UTICRA), Soledad Calle (UOM) y Hugo Enrique Benítez (AOTRA), entre otros.

En el encuentro también estuvieron el senador Mariano Recalde, la diputada Vanesa Siley y el abogado laboralista Álvaro Ruiz.

A diferencia de otros nucleamientos sindicales que también se oponen a la reforma laboral, en este caso no surgió una medida de acción directa.

Por: Miguel Carrasco