River venderá alcohol durante los partidos: cómo será la prueba piloto El Monumental se convertirá en el primer estadio de la Ciudad en tener la habilitación con un “consumo controlado”

Las obras en River continúan, con un proyecto que llevará tres años más. Esta ampliación del Monumental representa una gran modernización integral en sus instalaciones: se sumará una bandeja 360°, con 15.000 ubicaciones mas, y el techado de las tribunas. Pero no es lo único que cambia.

El club anunció una iniciativa inédita para el fútbol argentino: la venta de cerveza con alcohol.

Cómo será la prueba piloto

El próximo sábado River tendrá el segundo partido de local en su estadio. El duelo será contra Tigre desde las 20hs y marcará un hito para la organización de eventos deportivos en Argentina.

Sin embargo, habrá ciertas reglas al momento de la compra: se realizará en una zona denominada “hospitality” en las plateas y estará prohibido trasladar la bebida hacia las tribunas. De esta manera, se limita a un entorno controlado que permita garantizar la seguridad.

Además, estará limitada la cantidad de unidades por persona y será solo para mayores de 18 años.

La medida se asemeja a la utilizada en festivales como Primavera Sound y Lollapalooza, que realizan la venta y su consumo en sectores definidos de cada predio.

Otros estadios techados, como Obras, Movistar Arena o el Luna Park, tienen un expendio libre (solo para mayores de edad) que se mantiene durante todos los eventos musicales.

En el exterior, ya sea en partidos de NBA o en recitales masivos en estadios al aire libre, la venta está permitida sin restricciones.

El primer paso será el próximo sábado pero, de tener resultados positivos, no se descarta que la medida se amplíe en el futuro.

La renovación del contrato con Live Nation

El Monumental es uno de los estadios que mas shows recibe en todo el mundo, el acuerdo con Live Nation equivale a un ingreso de 30 millones de dólares, según el contrato que se renovó a principio de este año.

Los números que el club registra también son un record a nivel global, superando al Santiago Bernabeu, al Olímpico de Roma y a otros escenarios europeos: en 2025 tuvo un promedio de 800.000 dólares por concierto, liderando los rankings.

La nueva capacidad, que superará las 100.000 personas, elevarán esos ingresos y su estatus, para seguir siendo centro de las principales giras mundiales. Este año ya tienen agotados los shows de Bad Bunny, Ac/Dc y Lali Espósito.

La institución también informó que se terminó el acuerdo con el supermecado Chango Más, por lo que se le saca el “Mas” que se le había agregado al comienzo de su histórico nombre. De esta manera, el estadio busca nuevo nombre.