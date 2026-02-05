Pacientes piden un Programa Nacional de Cáncer mientras se profundiza el ajuste del Gobierno sobre el sector En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, la red Unidos por el Cáncer integrada por 160 organizaciones oncológicas de la sociedad civil de todo el país lanzó una petición nacional para impulsar su creación. En 2025 la ejecución del área fue del -74%.

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer que se celebra este miércoles, la red Unidos por el Cáncer integrada por 160 organizaciones oncológicas de la sociedad civil de todo el país lanzó una petición nacional para impulsar la creación y adopción de un Plan Nacional de Control del Cáncer en Argentina, mientras el Gobierno de Javier Milei profundiza el ajuste y los recortes del área.

La iniciativa surge a partir del trabajo territorial sostenido de organizaciones que acompañan a personas con cáncer y a sus familias y del consenso alcanzado en los Congresos Nacionales realizados por la red, donde especialistas, autoridades sanitarias y referentes del sistema coincidieron en la necesidad de contar con un plan rector, federal y sostenido en el tiempo.

Actualmente, el acceso al diagnóstico oportuno, al tratamiento y al acompañamiento integral continúa siendo desigual entre provincias y sistemas de salud, con demoras, barreras administrativas y brechas que impactan directamente en la calidad de vida de los pacientes, con un Ministerio de Salud nacional que le endilga las responsabilidades a las jurisdicciones, como sucede en otras áreas, por ejemplo la vacunación o la prevención de enfermedades transmisibles.

“El cáncer no se vive igual en todas las provincias. Un Plan Nacional permitiría ordenar el sistema, reducir inequidades y garantizar continuidad en las políticas públicas más allá de los cambios de gestión” , señalaron desde la coordinación de Unidos por el Cáncer.

La petición solicita a las autoridades nacionales, provinciales y legislativas la elaboración y actualización participativa de un Plan Nacional de Control del Cáncer, con enfoque federal y basado en evidencia científica; su adopción como política de Estado, con un marco normativo que garantice continuidad y presupuesto más allá de los cambios de gobierno; la participación activa de pacientes, organizaciones sociales, equipos de salud, universidades y equipos provinciales en su diseño, implementación y monitoreo.

También hablan de fortalecer un registro nacional de cáncer, con financiamiento y apoyo federal, «que permita generar datos confiables y evidencia real para orientar políticas públicas y evaluar su impacto»; y la creación de «mecanismos de seguimiento y evaluación, con transparencia y resultados medibles».

«La evidencia internacional muestra que los países que cuentan con planes nacionales bien implementados logran mejorar la detección temprana, optimizar el uso de recursos, reducir inequidades territoriales y disminuir la mortalidad evitable, especialmente en cánceres prevenibles o detectables en etapas tempranas«, remarcan desde la Red.

Y enfatizan que estos planes permiten coordinar acciones de prevención, tamizaje, tratamiento, cuidados paliativos y sistemas de información, «generando impactos positivos sostenidos en los resultados en salud».

Por un Plan Nacional de Control del Cáncer

La campaña que arrancará este miércoles constituye el primer paso de un proceso más amplio que se desarrollará a lo largo del año. Unidos por el Cáncer impulsará una hoja de ruta participativa que incluye acciones de concientización pública, recolección de adhesiones ciudadanas e institucionales, encuentros con expertos nacionales e internacionales, seminarios técnicos y espacios de diálogo multisectorial.

«El objetivo es construir consenso social, fortalecer alianzas con organismos públicos, instituciones sanitarias, sociedades científicas, universidades y organizaciones de pacientes, y avanzar hacia la elaboración colaborativa de un Plan Nacional de Control del Cáncer que pueda ser adoptado como política de Estado, con enfoque federal y continuidad en el tiempo», subrayaron.

Todas las personas, organizaciones e instituciones interesadas pueden participar de esta iniciativa firmando la petición ciudadana en change.org/PlanControlCancer, expresando su adhesión institucional o acompañando las acciones de difusión y diálogo.

Toda la información sobre la campaña, los documentos de trabajo y las instancias de participación estarán disponibles en el sitio web de Unidos por el Cáncer.

Sin respuesta por cáncer

Mientras tanto, el Gobierno de Javier Milei profundiza el ajuste sobre el sector. Por un lado está la demora o falta de entrega de medicamentos oncológicos, al que se le suma los efectos de la desregulación en prepagas que tampoco están facilitando todas las autorizaciones y entrega de medicamentos requeridas.

“Hay una clara postura de buscar cualquier situación para limpiar el padrón. Desde el decreto 70/23 buscan que las prepagas sean sólo para personas de altos ingresos y para gente sana”, sostiene el abogado Nicolás Oszust, especializado en salud. “Buscan la forma de darte de baja. Dicen que truchaste una declaración jurada, que no dijiste que tu mujer tenía tal enfermedad. Te ofrecen pagar un monto exorbitante o te dan de baja directamente por ‘ocultamiento’. Pero la norma dice que para que haya ocultamiento tiene que haber mala fe. En el estudio contesto no menos de 100 consultas por día por este tipo de cosas. Y no les importa lo que diga la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Sin amparo, nada”, describe.

Tamara es el nombre ficticio de una paciente que tuvo que acudir a la judicialización para acceder a su tratamiento oncológico. Tanto ella como su marido tenían la obra social de empleados del Estado. Supieron que, a partir de un convenio de uno de sus lugares de trabajo, podían pedir el pase a Swiss Medical. “Nos anotamos para hacer la derivación de aportes. Yo me había hecho los controles anuales entre junio y agosto (del año pasado) y no tenía ninguna patología. Entramos a SM y al poco tiempo me descubren un cáncer de mama”, relata la mujer. Entonces comenzó su odisea.

“Me hacen diversas biopsias y me piden un PET (Tomografía por Emisión de Positrones, que suele indicarse a pacientes oncológicos). Ahí Swiss Medical empieza a demorar las autorizaciones. Una vez por teléfono le dicen a mi marido que había sospecha de preexistencia, yo les digo que tengo estudios recientes, se los mando. Pero seguían las demoras y tuvimos que enviar carta documento”, relata.

Lugones y Fontana, titular de ANMAT proveniente de OSDE. Las medidas del gobierno siempre a favor de las prepagas.

Confirmado el diagnóstico, la situación empeoró: “Me indican quimioterapia con inmunoterapia. De nuevo nos dicen por teléfono –nunca por escrito- que estaba todo trabado en auditoría por sospecha de preexistencia. Volvimos a presentar carta documento e iniciamos un amparo, mientras el tumor siguió creciendo”. Finalmente, la Justicia le dio la razón a fines de diciembre y pudo comenzar las sesiones de quimioterapia con el estreno del nuevo año.

Mientras lidiaba con su propio caso, supo de otros ocho amparos por temas similares en personas de su entorno. “Un oncólogo me dijo que tenía tres pacientes con amparos a Osde porque no estaban pudiendo retomar el tratamiento por falta de cobertura. Lamentablemente se está volviendo común, pese a que se trata de prestaciones del Plan Médico Obligatorio (PMO)”.

Más ajuste

Por otro lado está el ajuste presupuestario del Gobierno. Ya en abril del año pasado el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advertía «el feroz recorte del 38% del personal del Instituto Nacional del Cáncer, que incluye programas educativos y de prevención, acceso a Banco de Drogas, y tratamiento paliativo para el cáncer en adultos y niños».

En materia de Salud se observaron fuertes caídas de ejecución presupuestaria en todo 2025, especialmente en la Superintendencia de Servicios de Salud (-72%) y el Instituto Nacional del Cáncer (-74%). La Agencia Nacional de Discapacidad sufrió un recorte en su ejecución de 16%, mientras que un conjunto de hospitales nacionales, donde también se atienden pacientes con cáncer, registró caídas de entre el 20% y 42%.

Se suman a los recortes el Instituto Malbrán (-26%) y la ANMAT (-25%), agencia reguladora de los medicamentos.

Y existe otro ajuste indirecto: los recortes del Ejecutivo nacional a las universidades, que impactan en los hospitales universitarios. Así, por caso, el Instituto de Oncología Ángel H. Roffo, uno de los centros de referencia en tratamientos contra el cáncer en el país, atraviesa un momento dramático por la falta de presupuesto.

Desde el hospital advierten que las limitaciones económicas obligaron a restringir el ingreso de nuevos pacientes, incluso en casos delicados, y a dar turnos con más de 3 meses de anticipación en un tipo de enfermedad donde el tiempo es clave.

La crisis se profundiza en un contexto de aumento de la demanda y de un sistema sanitario cada vez más saturado. La última actualización presupuestaria del Roffo fue en noviembre de 2024.

Federico Ponsati, delegado del Instituto, habló con la prensa en las últimas horas y describió el escenario con crudeza al asegurar que la situación diaria es dramática: “Llegan pacientes a atenderse y no se puede. Dar estas noticias es devastador. Recibimos solamente pacientes oncológicos ya diagnosticados. El rol del Roffo, en un ochenta por ciento, es ser la última opción o la última alternativa”.

Y sentenció: “Llegan acá con esperanza y uno les tiene que decir que no se puede, que no estamos atendiendo, que hay turnos para dentro de tres meses. Dar este tipo de noticias afecta nuestra salud mental y física cotidiana. La verdad es devastadora”.

Unidos por el Cáncer Unidos por el Cáncer es una red federal creada en 2020 que articula organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de mejorar la prevención, el acceso, el control y la calidad de la atención oncológica en Argentina. Actualmente cuenta con más de 160 miembros te todo el país. Sitio web: unidosxelcancer.org | Instagram: @unidosxelcancer | Linkedin: Unidos x el cáncer Por: Guillermo Lavecchia