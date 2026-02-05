Milei esconde los rubros que más aumentaron Cinco de seis de los que pesarían más en el nuevo IPC que censuraron, subieron casi el doble que la inflación. Una consultora midió enero con la nueva metodología y el dato fue superior al 3 por ciento.

Con el paso de las horas, nuevos datos van clarificando y sumando evidencia sobre las razones por las cuales el gobierno de Javier Milei intervino políticamente el INDEC para que no se sepa cuál es la inflación real en Argentina.

Dos informes privados confirman, desde diferentes enfoques técnicos, que la razón central de la negación de Milei a sincerar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aplicando la fórmula actualizada es ocultar de la medición a los sectores que tuvieron alzas de hasta el doble de la inflación. Desde que los libertarios son gobierno, sobre todo el sector tarifas es el que más se disparó y eso se ve en los números.

Por un lado, el Instituto Argentina Grande (IAG) publicó un estudio detallado en el cual muestra que cinco de los seis sectores que tendrían más peso en el nuevo IPC, subieron muy por encima de la media. Tarifas, Transporte, Recreación y Cultura, Servicios de Comunicación, Educación estuvieron con alzas muy fuertes. Tarifas de luz, agua y gas, en la fórmula de IPC vieja, la que tiene base 2004, pesaba algo más de 11 por ciento, y con la nueva saltó a más de 14. ¿Cuánto aumentaron en la era Milei? 461 por ciento contra una inflación de 259 por ciento. Ese rubro, además, es el de la discordia: el Presidente y Caputo habían ordenado para los próximos meses no sólo quita de subsidios, sino nuevos aumentos en las tarifas. Es decir, esos rubros iban a poner al IPC en serios problemas.

El Transporte, por su parte, subió en la era Milei 313 por ciento contra la inflación de 259. Ese rubro, en la nueva medición del IPC, pesaría 3 puntos más. Lo mismo ocurre con Comunicación (celulares e internet), que aumentó 347 por ciento en la era Milei, y en la nueva medición de inflación subía 2,4 puntos su injerencia.

Educación, por su parte, aumentó de precio un 336 por ciento, y en el nuevo IPC pasaría de tener una injerencia 0,9 puntos mayor, es decir, le sumaría más calor a la inflación. Recreación y Cultura, en la misma línea, aumentó de precio un 230 por ciento desde que Milei es Gobierno, y en el nuevo IPC hubiese tenido un 1,3 por ciento más de peso. En síntesis, el trabajo del IAG muestra que sincerar el IPC, para Milei, era sincerar el daño que los tarifazos hicieron, hacen y harán sobre los ingresos poblacionales. Por eso, precisamente, el Presidente ordenó no publicar el nuevo IPC el martes próximo, intervino el INDEC y forzó la renuncia de Marco Lavagna, que se negó a sostener una medición de inflación no sólo poco representativa del costo de vida, sino ahora también irregular.

El nuevo IPC da una inflación mayor

Desde que se intervino el ente estadístico oficial, el Gobierno de Milei se dedicó a operar versiones varias, todas muy débiles, sobre las razones de la intervención. Una de ellas, que lanzó el propio ministro Caputo, es que el IPC con la nueva fórmula en base a la Encuesta de Hogares del 2018, no arrojaba una inflación muy diferente a la se vería con el nuevo IPC.

Esa situación ya es imposible de ver en la versión oficial porque el gobierno se negó a actualizar la medición, pero una consultora de las más prestigiosas de la City, midió la inflación de enero con la fórmula que el Gobierno no quiso aplicar. El resultado, tal como viene adelantando este diario, fue una inflación mayor a la del mes previo y mayor a la de la medición con el viejo IPC.

PxQ, la firma del ex ministro Emmanuel Álvarez Agis, publicó un trabajo en el que analiza políticamente la decisión oficial en el INDEC y adelanta que el IPC con la nueva fórmula le dio un incremento de precios del 3 por ciento.

“Si bien la metodología detallada del nuevo IPC no está publicada, se pueden estimar los ponderadores en función de la ENGHo 2017/18. Según nuestras estimaciones, el IPC de Ene26 (a publicarse el 10 de febrero) hubiese dado +3,0% con la nueva metodología, por encima del 2,5% esperado por el Gobierno y confirmado por Caputo”, precisó PxQ.

El informe agrega que “esto se debe al impacto de los aumentos tarifarios en diferentes provincias, las cuales terminaron de publicar sus cuadros tarifarios el 2 de febrero”.

Asimismo, precisa que “las verdaderas causas de la renuncia del titular del INDEC se desconocen. No obstante, algunos hechos recientes pueden ayudar a comprender cuál es el conflicto. En el día de ayer se terminaron de conocer los nuevos cuadros tarifarios que las provincias aplicarán retroactivamente en Enero del 26″.

Y concluye que “estos aumentos fueron significativos y eso podría implicar un impacto directo sobre el nuevo IPC de 0,8 puntos porcentuales (pp) , mientras que con la vieja metodología eso se reduce a 0,5 pp . Es importante destacar que el INDEC se notifica de estos aumentos durante el mes de diciembre, mientras que los analistas y el público en general solo tuvieron acceso a esa información de manera completa en el día de ayer. Similar es el caso con las tari fas de servicios públicos de carácter nacional, dado que el impacto en el IPC con la nueva metodología es mayor. No obstante, estas tarifas ya tienen carácter público y hubieran impactado en el nuevo índice con una diferencia de 0,3 pp respecto al anterior”.

Por Leandro Renou