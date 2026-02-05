Ley de Glaciares: la otra norma que Milei quiere modificar y que pone en riesgo las reservas de agua Además de la reforma laboral, el oficialismo apunta a modificar la nombra que protege los reservorios para poder avanzar con inversiones mineras. Cuenta con el apoyo de gobernadores de diversos partidos

A la espera de la convocatoria a sesiones extraordinarias por parte del presidente de la Nación, Javier Milei, en el Senado estiman volver al ruedo a partir del lunes dos de febrero. En el tintero no sólo quedó pendiente el proyecto de reforma laboral sino también- más a la sombra- la modificación de la Ley de Glaciares. La reforma cuenta con el apoyo de los gobernadores de las provincias mineras, independientemente de su partido político, .

La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo plantea cambios a la ley 26.639 – sancionada en 2010- de presupuesto mínimos para la preservación de glaciares y del ambiente periglacial con el fin de otorgar a las provincias mayor control sobre sus territorios a la hora de cerrar contratos para la explotación de minerales como el cobre.

El poryecto cuenta con dictamen y sostiene que los equipos técnicos de las gestiones provinciales podrán determinar que un glaciar o ambiente periglacial quede fuera del Inventario Nacional de Glaciares, siempre que consideren que no cumple la función de reserva estratégica de agua. En esos casos, el IANIGLIA —organismo responsable del relevamiento oficial— “deberá eliminarlo” del registro.

Las provincias tendrán más libertad de acción para explotar los glaciares y periglaciares. Foto: Martin Katz – Greenpeace

La modificación va en desmedro de la actual normativa que prohíbe el desarrollo de actividades como la minería cuando un glaciar o ambiente periglacial está incorporado al inventario nacional. Este artículo generaba cuestionamientos en gobernadores como Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan) e incluso el peronista Raúl Jalil (Catamarca) porque prohíbe la exploración y explotación minera e hidrocarburífera en dichas zonas. También prohíbe la construcción de obras o infraestructuras que alteren la dinámica natural del hielo o la calidad del agua y el almacenamiento o manejo de sustancias tóxicas.

Según pudo saber Tiempo, pese a la crítica de ambientalistas e investigadores que advierten la creciente perdida de hielo en los glaciares de la Patagonia, el oficialismo confía en tener los 37 senadores para poder avanzar con la iniciativa.

En cuanto a la oposición mayoritaria del peronismo- hoy aglutinado en el interbloque “Popular”- puede que vuelva a votar dividido, pese a que varios senadores criticaron el texto por considerarlo “un retroceso al cuidado del medio ambiente”. Según senadoras como Anabel Fernández Sagasti de Mendoza o Alicia Kirchner de Santa Cruz el miedo de la población está en que “el Estado no pueda controlar la minería.” “Ponen a competir a las provincias en cuanto a la reglamentación y flexibilización de los glaciares. Es una ley que va a terminar en la decisión de un juez y la seguridad jurídica que pregonan no va a ser tal”, dijo, en comisión, la mendocina.

Los glaciares son los que más agua dulce pierden en todo el hemisferio sur. Según los datos aportados por IANIGLA, de las 96 cuencas hídricas que tiene la Argentina, 36 cuencas son alimentadas por 16.968 glaciares.

Dentro de los proyectos de extracción de cobre en la provincia de San Juan está el llamado “Los azules”, “Vicuña” y “El Pachón”. En tanto que en Catamarca, uno de los más importantes es “Agua Rica”. Tanto “El Pachón” como “Agua Rica” ingresaron al RIGI por una inversión total de u$s 13.300 millones. El Pachón es el más importante con u$s 9000 millones de desembolsos iniciales.

En cuanto al proyecto “Vicuña”, que se presentaría RIGI este año, se estima una cuenta de u$s 15.000 millones. La iniciativa surge de la fusión de dos yacimientos, Josemaría y Filo del Sol, en el límite de San Juan con Chile, y se convertiría en el proyecto de cobre a cielo abierto más importante del mundo.

Por: Verónica Benaim