El Gobierno firmó un acuerdo comercial con Estados Unidos El canciller Pablo Quirno confirmó en sus redes sociales que su equipo rubricó el Acuerdo de Comercio e Inversión entre Argentina y Estados Unidos.

El canciller Pablo Quirno celebró este jueves la firma del acuerdo de libre comercio entre Argentina y Estados Unidos, al afirmar que el país será “próspero”. Ya se había llegado a una primera versión del acuerdo a fines del año pasado. Cuáles son los puntos clave.

“Acabamos de salir de la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos. ¡La Argentina será próspera!”, destacó Quirno desde sus redes sociales.

La firma ratifica la alianza entre los gobiernos de Donald Trump y Javier Milei que habían dado un primer paso en noviembre cuando en Washington anunciaron un “marco para un acuerdo de Comercio e inversiones recíprocos” que trazaba lineamientos generales, pero no consignaba detalles.

De esta manera, el convenio alinea al Gobierno argentino todavía más con el magnate republicano.

“La Argentina será próspera”, concluyó Quirno en su mensaje tras sellar el pacto.

Qué implica el acuerdo con EE.UU.

El acuerdo macro implica “reducción de aranceles y contempla la eliminación o baja de aranceles y trabas regulatorias, permitiendo a EE.UU. un acceso preferencial a sectores clave como maquinaria, tecnología, dispositivos médicos y fármacos”.

En el sector agropecuario, establece que “Argentina permitirá el ingreso de ganado en pie y aves de corral de Estados Unidos, simplificando procesos sanitarios, mientras ambos países mejoran el acceso bilateral para carne vacuna”.

En minería y energía, se “busca impulsar la inversión en recursos naturales, particularmente en minerales críticos”.

En materia de “comercio digital y datos, Argentina reconocerá a Estados Unidos como jurisdicción adecuada para la transferencia de datos y evitará la discriminación a servicios digitales estadounidenses”.

En noviembre pasado, la Casa Blanca habían anunciado la firma de un acuerdo macro dirigido a aspectos de aranceles, eliminación de barreras no arancelarias, normas y evaluación de la conformidad, propiedad intelectual, acceso a los mercados agrícolas, trabajo, medio ambiente, alineación en materia de seguridad económica, oportunidades comerciales, empresas estatales y subvenciones y comercio digital.

Los puntos clave del acuerdo

Aranceles Apertura argentina: acceso preferencial a exportaciones de EE.UU. (medicamentos, químicos, maquinaria, tecnología, dispositivos médicos, vehículos y productos agrícolas) Apertura de EE.UU.: eliminación de aranceles sobre ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para uso farmacéutico Carne : mejora de condiciones recíprocas de acceso bilateral al mercado de carne vacuna Seguridad Nacional: EE.UU. podrá considerar positivamente el acuerdo al tomar acciones comerciales bajo la Sección 232

Eliminación de Barreras No Arancelarias No exigir formalidades consulares a exportaciones estadounidenses Eliminación gradual de la tasa de estadística para bienes de EE.UU. Desmantelamiento de licencias de importación que restringían el acceso al mercado

Estándares y Normas Aceptación de bienes que cumplan con estándares estadounidenses o internacionales sin requisitos adicionales de evaluación de conformidad Reconocimiento de estándares federales de seguridad y emisiones para vehículos fabricados en EE.UU. Aceptación de certificados de la FDA y autorizaciones previas para dispositivos médicos y productos farmacéuticos

Acceso al Mercado Agrícola Apertura al ganado vivo de EE.UU. Acceso al mercado de aves de corral estadounidenses en plazo de un año No restricción de acceso a productos que usan ciertos términos de quesos y carnes Simplificación de registros para carne bovina, porcina y lácteos de EE.UU.

Comercio Digital Facilitación del comercio digital reconociendo a EE.UU. como jurisdicción adecuada para transferencia transfronteriza de datos Reconocimiento de firmas electrónicas válidas bajo la ley estadounidense

Propiedad Intelectual Mejora en la aplicación contra productos falsificados y pirateados, incluido el entorno online Abordaje de desafíos estructurales señalados en el informe Special 301 de 2025 (patentabilidad y retrasos en concesión de patentes)

Alineamiento Estratégico y Seguridad Económica Cooperación para combatir políticas y prácticas no comerciales de otros países Identificación de herramientas para alinear controles de exportación, seguridad de inversiones y evasión de impuestos Cooperación para facilitar inversión y comercio de minerales críticos

Empresas Estatales y Subsidios Compromiso a abordar acciones distorsivas de empresas estatales y subsidios industriales que impacten la relación comercial

Laboral y Medio Ambiente Prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzoso y refuerzo de aplicación de leyes laborales Medidas contra tala ilegal Implementación del acuerdo de la OMC sobre subsidios a la pesca

