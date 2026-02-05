El FMI llegó al país para revisar las cuentas del Gobierno en medio del escándalo por las estadísticas del Indec La comitiva revisará el acuerdo por 20 mil millones de dólares y analizará el posible desembolso de otros mil millones.

En medio de una semana convulsionada en el país por la renuncia del titular del Instituto de Estadísticas y Censos (Indec), Marco Lavagna, y la suspensión de la implementación del nuevo sistema de medición del IPC que ordenó el Gobierno, una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) aterrizó este miércoles en Ezeiza para reunirse con los funcionarios de la cartera económica y revisar las metas del programa que sellaron con el gobierno del presidente Javier Milei en el primer trimestre del 2025.

El grupo que representa a Kristalina Georgieva evaluará el cumplimiento de las metas del programa económico, como la acumulación de reservas internacionales netas, el manejo de las cuentas públicas, el superávit fiscal de 2025, entre los objetivos más importantes.

La comitiva está encabezada por el director del Departamento del Hemisferio Occidental, Luis Cubeddu, y el jefe de misión para la Argentina, Bikas Joshi.

En rigor, también se estudiará el préstamo de 20 mil millones de dólares, y se analizará la posible liberación del desembolso pendiente de mil millones de dólares. De suceder, el FMI ya habría enviado a la Argentina 15 mil millones de los 20 mil millones totales del acuerdo.

Según consignó un medio nacional, el Ministerio de Economía postergó el encuentro original que estaba agendado para enero. Quienes encabezarán la reunión por parte del Gobierno son el ministro de Finanzas Luis Caputo y, posiblemente, por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

El encuentro ocurre días después de la renuncia de Lavagna, quien pretendía aplicar la nueva fórmula para calcular la inflación desde este año, tal como lo solicitaba el FMI. No obstante, el oficialismo frenó la publicación de la metodología de análisis del Índice de Precios al Consumidor (IPC).