El consumo de carne está en niveles de posguerra, pero el Gobierno lo vende como un logro La población reemplaza los cortes vacunos por pollo, cerdo y huevos, proteínas animales más económicas.

La Secretaría de Agricultura emitió un comunicado en el que festeja que el consumo de carne per cápita creció en 2025. Pero lo que no dice la publicación es que el año pasado fue el segundo peor en consumo per cápita desde 1920, solo superado por 2024.

Según los datos de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), en 2025 se consumieron 48,4 kilos de carne vacuna por habitante. Si bien es un 1,2% más que en 2024, cuando fue de 47,8 kg, ambos años son los peores desde que en 1920 se comieron 46,9 kilos.

Consumo de carne (CICCRA )

El Gobierno festeja que el nivel de consumo de carne vacuna, vital en la mesa de los argentinos, está en niveles de la posguerra de la Primera Guerra Mundial.

Si bien el consumo viene bajando por cuestiones de salud o debido al aumento de la gente que elige ser vegetariana o vegana, no es que la población dejó de consumir carne. El presidente Javier Milei aseguró en varias ocasiones que “Argentina arrancó el siglo XX siendo el país más rico del mundo” —lo cual es absolutamente falso— y que es necesario “abrazar nuevamente esas ideas”.

Consumo de carne (CICCRA )

Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario destaca que en 2025 se consumieron 46,8 kilos de carne aviar y 18,4 de cerdo, ambos récords históricos, que son proteínas animales mucho más económicas. Esa tendencia también comenzó hace años, pero en 2024 fue la primera vez que los argentinos comieron más pollo que carne.

A contrario de lo que sucedió en 2024 con la baja del consumo y la estabilidad cambiaria, en 2025 la carne aumentó muy por encima de la inflación general. El IPC anual fue de 31,5%, mientras que la carne y sus derivados tuvieron incrementos por encima del 50%.

Otra proteína animal barata que rompió récord, no solo nacional sino mundial, fue el huevo: en 2025 se consumieron 398 por persona en promedio, más que ningún otro país en el mundo.