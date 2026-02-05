Boca: oficializan a Chelo Delgado como director deportivo El exdelantero quedó como único integrante de aquel viejo grupo y funciona como nexo entre el plantel profesional y el presidente Riquelme.

Boca oficializó la disolución definitiva del Consejo de Fútbol. En ese contexto, Marcelo Delgado quedó como el único integrante en pie del grupo que durante años tomó las decisiones futbolísticas del club. Luego de que el presidente Juan Román Riquelme resolviera en agosto del año pasado la salida de Raúl Cascini y Mauricio Serna por los malos resultados deportivos, Delgado se consolidó como el principal responsable del área.

Meses después de aquella determinación, Boca terminó de blanquear su función a través de su sitio web oficial, donde figura con nombre y cargo definido: Director Deportivo. En la práctica, “Chelo” funciona como el nexo directo entre Riquelme y el plantel profesional.

Además, Delgado trabajará asistido por tres especialistas en el mercado de pases, cuyas identidades no fueron comunicadas públicamente, y en coordinación permanente con Orlando Giménez, responsable del Departamento de Legales del club, clave en negociaciones y contratos.

De esta manera, Boca deja atrás formalmente el Consejo de Fútbol y avanza hacia un modelo más vertical, con Delgado como figura central del área deportiva y Riquelme como máxima autoridad política y estratégica del club. La publicación del organigrama en la página web de la institución también permite conocer cómo quedó conformado el resto del equipo a cargo del plantel profesional que incluye a 28 profesionales de distintas áreas encabezados por el director técnico Claudio Úbeda.

Mientras tanto las lesiones siguen castigando al conjunto xeneize ya que en el segundo turno de la práctica del miércoles, el vasco Ander Herrera sufrió un nuevo desgarro y, al igual que Exequiel Zeballos se quedó afuera del partido del domingo a las 22.15 ante Vélez .

“Exequiel Zeballos presenta una lesión muscular grado 2–3 del bíceps femoral izquierdo”, dice el comunicado del cuerpo médico de Boca que, sobre el mediocampista español, publicó que “presenta lesión muscular grado 1 de músculo recto anterior del muslo derecho”. Además del partido con Vélez, ambos jugadores también estarán ausentes ante Platense y Racing por las fechas 5º y 6º del Apertura y hasta posiblemente el debut en la Copa Argentina contra Gimnasia de Chivilcoy en Salta.

La buena noticia es que el uruguayo Miguel Merentiel completó sin incovenientes las dos prácticas del miércoles, recibió el alta médica y será titular en Liniers. Su compatriota Edinson Cavani también se entrenó a la par, pero será preservado por Ubeda e irá al banco de suplentes.

Más allá de que no llegará con el ritmo competitivo ideal, Merentiel entrará por Zeballos y Milton Delgado o Tomás Belmonte se perfilan para asumir el lugar de Herrera y acompañar a Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar. El probable equipo iría con Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Ayrton Costa y Blanco; Ascacíbar, Paredes y Delgado o Belmonte; Gelini, Merentiel y Zenón o Zufiaurre.