Ajuste y despidos: 7 científicos por día perdieron su trabajo desde que asumió Javier Milei El sistema Científico y Tecnológico argentino enfrenta una crisis sin precedentes. El CONICET, el INTI y el INTA, entre los organismos más golpeados.

Un informe del Grupo EPC, del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI), reveló un dato escalofriante: desde que asumió la presidencia Javier Milei, 7 científicos por día perdieron su empleo. “Se trata de un total de 5.750 puestos de trabajo menos desde diciembre de 2023″, detalló el informe.

De ese total, indicó el documento, 5.004 puestos de trabajo perdidos corresponden a organismos de ciencia y tecnología dependientes de la Administración Pública Nacional, mientras que 746 son puestos que se perdieron en empresas del Sistema Público Nacional.

En el CONICET, en tanto, se perdieron 1.306 becas y 782 puestos de investigadores de carrera. “En total, se trata de 2.088 cargos menos que en diciembre de 2023″, advirtió el informe.

Esta merma resulta aún más significativa si se tiene en cuenta que el sistema de ciencia argentino tiene 3 investigadores por cada 1.000 habitantes de la población económicamente activa. “Mientras que países con mayor nivel de desarrollo rondan el número de 10 investigadores en ese mismo conteo”, analizó el trabajo del Grupo EPC.

Según los investigadores del Grupo EPC, el INTI (802), INTA (752), la Secretaría de ICT, CNEA, SMN y ANLIS se encuentran entre los más afectados por esta pérdida de puestos de trabajo. Entre las empresas destacan NASA (247), FADEA (232), ARSAT y VENG, que vienen afrontando una caída sostenida en los últimos trimestres.

La situación del Conincet

Durante 2024, y por primera vez en dos décadas, la planta de investigadores del CONICET, principal organismo de ciencia del país, se contrajo. “El estancamiento se profundizó en 2025, arrojando una leve caída por segundo año consecutivo”, observaron los investigadores.

Y agregaron: “Tras un crecimiento poblacional sostenido hasta el año 2016, momento en el que se sustanció la convocatoria de 2015, el organismo asistió a un estancamiento de su planta hasta el año 2021″. La caída actual, aseguraron, “no tiene antecedentes en lo que va del siglo”.

Las becas de posgrado del organismo, en tanto, crecieron de manera sostenida hasta 2017, para luego descender abruptamente hasta 2019. “Desde ese momento, y dada la situación relacionada con la pandemia y el cambio de política hacia el sector, se produjo un incremento en la cantidad de becas otorgadas, que se mantuvo hasta 2022. En 2025 se profundizó la caída de los años anteriores, llevando la cantidad de estipendios a un nivel semejante al que tenía el organismo en 2015″, dice el documento.

En el caso de la carrera del personal de apoyo (CPA) del organismo, el informe revela que, tras mantener un incremento leve hasta 2020, recibió un impulso significativo entre 2021 y 2023. Desde ese momento, al igual que los otros dos tramos, cayó, “perdiendo todo lo ganado en los últimos tres años”.