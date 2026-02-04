Zeballos se lesionó y es duda en Boca para enfrentar a Vélez El delantero sufrió una molestia muscular en la práctica y será evaluado con estudios médicos.

Boca encendió las alarmas este miércoles por la mañana luego de que Exequiel Zeballos se retirara lesionado del entrenamiento en el predio de Ezeiza.

El delantero santiagueño sintió una molestia muscular y quedó en duda su participación en el partido del próximo domingo ante Vélez Sarsfield, que se jugará desde las 22.15 en el estadio José Amalfitani.

La lesión se produjo mientras se desarrollaba la práctica habitual. Zeballos manifestó un “pinchazo” durante uno de los ejercicios dispuestos por el cuerpo técnico y de inmediato debió abandonar el campo de juego para recibir atención médica. La situación generó preocupación, teniendo en cuenta la importancia que el atacante ganó en el equipo en este arranque de temporada.

Según se informó desde el club, el futbolista será sometido a una resonancia magnética para determinar el grado de la lesión y establecer si se trata de una simple contractura muscular o de un problema mayor que lo obligue a parar por más tiempo. Hasta no contar con los resultados, su presencia ante Vélez permanece en duda.

La posible baja de Zeballos representa un inconveniente para el entrenador Claudio Úbeda, que venía apostando por el extremo como una de las piezas clave del frente de ataque. Boca atraviesa un momento de recuperación futbolística y necesita sostener variantes ofensivas en un calendario exigente.

Además del aspecto deportivo, la situación del delantero también se da en un contexto de mercado. Zeballos está en la mira del CSKA Moscú, que realizó una oferta cercana a los 10 millones de dólares por su pase, aunque Boca respondió que la cláusula de rescisión asciende a 20 millones.

El atacante, cuyo contrato vence en diciembre de este año, aguardará ahora los estudios médicos mientras el club espera novedades tanto en lo futbolístico como en lo contractual