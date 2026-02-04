Reforma laboral: empresarios, entre el apoyo y el temor de que genere crecimiento Radio 750 conversó con dirigentes de la Cámara Argentina de la Industria Ferial y la Cámara de Distribuidores y Mayoristas, quienes manifestaron posiciones contrapuestas respecto al proyecto de la Casa Rosada.

En el mundo empresarial no hay consenso respecto a la reforma laboral. Mientras un sector mira con ojos enamorados el supuesto proyecto modernizador, otros espacios se manifiestan escépticos y aseguran que para sacar al país adelante se debe mejorar la actividad y el consumo, no facilitar despidos.

Por Radio 750, Pablo Ruda, titular de la Cámara Argentina de la Industria Ferial, aseguró que su posición sobre la reforma es crítica, ya que no entiende por qué el Congreso sacaría una ley que indica que los privados deben acordar entre ellos, cuando es justamente el objetivo de las leyes establecer los consensos.

“Me llama la atención que se trabaje una ley que dictamina que hay que ponernos de acuerdo. La ley debería resolver eso, no nosotros. Si no nos ponemos de acuerdo, ¿quién gana?”, se preguntó.

Y añadió: “Yo presido una cámara empresaria y es raro que se diga esto, pero nosotros somos el 99 por ciento pymes. Y me es mucho más gratificante e importante y me quita el sueño poder dar trabajo –y doy trabajo porque me va mejor– que el que me sea barato echar a alguien”.

“El empresario pyme intenta todo el tiempo hacer crecer su empresa. Inclusive su equipo de trabajo. Yo entiendo que la ley estaba mal usada en muchos aspectos, y que el empleado corría con ventaja, pero no creo que sea por la ley, sino por los vericuetos”, añadió.

En este contexto, sumó: “Yo personalmente, fuera de mi rol de presidente de Cámara, veo un país dividido. Toda mi vida fui una persona comprometida políticamente. Estoy lejos de lo que el Gobierno pregona. Pero sí creo que no se llega a ningún lado negando todo”.

Por eso, dijo: “No creo que todo esté mal. Algunos proyectos son interesantes. Estoy de acuerdo con que la inflación es un problema. Después, sí creo que hay cuestiones que, si salieran bien, no es el país que me gustaría. Si empeora la calidad de vida en pos de sostener el equilibrio, el dólar, la variable que quieran, no estoy tan seguro”.

Lejos de esta posición, Armando Farina, vicepresidente de la Cámara de Distribuidores y Mayoristas, contó cómo, después de una charla con el Gobierno, salieron contentos con la idea de que se apruebe la reforma laboral.

“Fuimos a la reunión con los técnicos de la reforma y disipamos muchas dudas. Nos fuimos contentos con el proyecto. Nos sacó varias dudas sobre el banco de horas, cómo serían los convenios, cuáles tendrían privilegios, cómo estarían vigentes”, afirmó.

Y añadió: “La realidad es que la reforma laboral, lejos de quitar derechos, los libera y da más derechos. Lo que más nos gustó fue que el convenio menor prevalece sobre el mayor”.

En este sentido, aseguró: “Nosotros no conocemos empresarios que no quieran crecer. No conocemos empresarios que no quieran que su empresa crezca. En la medida en que le des una certeza a futuro de que crecer no quiere decir que una sentencia judicial te va a fundir, el empresario va a crecer”.

“Si tenemos una previsibilidad de que mañana un empresario que se equivocó, o no, va a una demanda y el resultado va a ser justo… había demandas con cinco meses de trabajo que salían por 70 millones de pesos. Hubo casos que fueron a la Corte y ahí los dio vuelta”, explicó.

Luego, dijo: “Lo que nosotros hablamos siempre es que muchas veces se habla de despido sin causa. Siempre hay una causa. O te cayeron las ventas, o el empleado no cumple, o hay un cambio de mercado”.