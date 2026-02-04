Como el riesgo país no baja lo suficiente, ahora Milei decreta que no emitirá nueva deuda La propuesta del presidente y su ministro Caputo evita emitir nuevos bonos que deberían pagar un interés cercano al 10% anual, un nivel inviable para la Argentina. Los supuestos que deberían concretarse para que el plan funcione

El miércoles 28 de enero, el riesgo país bajó a los 498 puntos básicos, un nivel que no se veía desde junio de 2018. Este lunes cerró casi en los 500 puntos básicos. Se trata de un ritmo de caída que es demasiado lento para las necesidades del gobierno.

Este lunes, el presidente Javier Milei dio un nuevo volantazo en materia de gestión de deuda y avisó que el gobierno nacional dejará de emitir nuevos bonos. Milei cree que de esa manera creará una efecto artificial de escasez que derivará en una suba del valor de los bonos porque la demanda crecerá y por lo tanto bajará el riesgo país.

El presidente hizo el anunció luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, lo describiera en una entrevista con Radio Mitre horas antes.

Emisiones y supuestos

La emisión de nuevos bonos soberanos implicaría para el gobierno tener que aceptar intereses de más del 9% anual en dólares. Ese fue el nivel de tasas que le ofreció a Caputo un conglomerado de bancos internacionales en diciembre a cambio de la colocación de nueva deuda por hasta U$S 5000 millones más las comisiones correspondientes.

Por otro lado, la decisión de no emitir nuevos bonos de deuda soberana se sostiene sobre algunos supuestos de mucha centralidad que están cuestionados política y socialmente.

El primer supuesto es que se mantendrá un superávit fiscal lo suficientemente holgado como para comprar dólares con el excedente y pagar todos los intereses. Esto implica sostener el ajuste fiscal a rajatabla, algo que es cada vez más cuestionado por sus consecuencias económicas y sociales.

Pero el descenso de la actividad económica provoca una caída de los ingresos fiscales por la menor recaudación. Ante ese panorama, el gobierno decide profundizar el recorte del gasto para lograr el superávit que le permita comprar esos dólares y destinarlos al pago de los intereses.

El segundo supuesto es que para pagar el capital, el gobierno pueda optar por alguna canilla libre, sea la de un organismo de crédito internacional como el Fondo Monetario, o a través del swap de monedas con Estados unidos o China, o vía un préstamo directo de un gobierno, un fondo soberano o un grupo de bancos.

Milei, Georgieva y Caputo. El FMI quiere recibir más de lo que da en este año.

Pero el reciente pago de U$S 4200 millones, el 9 de enero, a bonistas por vencimientos de capital e intereses, puso de relieve que hay canillas que ya no gotean. La del FMI por caso, que ha dejado entrever que no prestará más fondos y que, por el contrario, este año recibirá de Argentina más que lo que desembolsará.

En tanto, el gobierno nacional no apeló a activar nuevos tramos de los swaps por los problemas políticos que conllevan. Impulsar el que tiene con China derivaría en una represalia del gobierno de Estados Unidos. Y, por otro lado, la administración de Donald Trump lleva adelante su política «transaccional» respecto de Milei, que implica beneficios concretos a cambio del rescate del libertario. Y de acuerdo con Washington, Milei aun no pagó los favores recibidos.

El tercer supuesto es que los inversores locales e internacionales que tienen en su poder la deuda argentina van a demandar más de esos títulos. No hay evidencia de que eso vaya a suceder en el futuro próximo, tampoco de que los inversores hagan lo contrario, es decir, desprenderse de títulos argentinos.

Pero la mirada que aun hay de la deuda argentina es eminentemente especulativa. Recientemente, el banco Barclays emitió una recomendación a sus clientes para que compren un tipo de bono específico, el GD38, porque su valor puede crecer. Barclays recomienda comprar barato para después vender más caro. No es un recomendación de mantener la deuda en cartera, es decir, no es una recomendación de confianza en el gobierno.

La deuda pública es una losa sobre la cabeza de la Nación. Creer que su solución surge de una buena «gestión técnica» o de yeites financieros del «Messi de las finanzas» solo empeorará las cosas.

Por: Randy Stagnaro