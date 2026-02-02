Luis Caputo: “No va a haber una invasión de autos chinos híbridos” Se refirió al ingreso de 7.000 vehículos eléctricos desde el gigante asiático

El ministro de Economía, Luis Caputo, aclaró este lunes que “no va a haber una invasión de autos chinos híbridos”, luego del ingreso a la Argentina de un barco con 7.000 vehículos de este tipo desde el gigante asiático.

“Los que ingresaron son el 8,5 por ciento de los patentamientos totales del año pasado y el 4 por ciento son de fabricación china”, explicó el funcionario en declaraciones a Radio Rivadavia,relevadas.

Hace dos semanas, el ministro ya había cruzado al diputado Miguel Pichetto, quien se había quejado de la llegada de los autos chinos, y reiteró ahora que “Argentina no fabrica autos” para el mercado interto y que produce camionetas que el 70 por ciento se exportan.

La marca BYD, uno de los fabricantes más grandes del mundo en vehículos eléctricos, comenzó a tener presencia en el país a través de su modelo Dolphin Mini se presenta como una opción urbana compacta y moderna