Hospital Garrahan: denuncian que el Gobierno dio de baja 70 contratos de personal de Guardia Médica La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) alertó sobre el despido de quienes “cumplen tareas esenciales” y confirmó un Cabildo Abierto para el próximo miércoles 4 de febrero, con el objetivo de organizar "una respuesta unitaria frente a la precarización laboral y otras reformas que afectan derechos de los trabajadores y trabajadoras”.

La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan alertó sobre el despido de 70 profesionales que “cumplen tareas esenciales” y confirmó un Cabildo Abierto para el próximo miércoles 4 de febrero, con el objetivo de organizar «una respuesta unitaria frente a la precarización laboral y otras reformas que afectan derechos de los trabajadores y trabajadoras”.

La actividad, anunciada a comienzos de la semana pasada fue convocada «para organizar de forma unitaria y en la diversidad una fuerte participación el día que se trate en el Senado la Reforma Laboral, de Ley de Glaciares y otras iniciativas del gobierno nacional» y «en defensa de los 44 trabajadores del hospital sumariados». En ese contexto, el gremio denunció ahora «la reciente noticia de la rescisión de contratos de 70 profesionales que cumplen funciones esenciales en la guardia».

Mediante un comunicado, la secretaria general de la APyT, la licenciada Norma Lezana, expresó al respecto que «durante todo el 2025, fuimos muchos y muchas los que defendimos lo esencial, eso que no se puede resignar. Logramos leyes positivas para defender la discapacidad y la universidad pública. El Garrahan ganó por la fuerza de sus trabajadores y por la enorme solidaridad social. Aprendimos esa lección: que nadie se salva solo y que no somos una isla».

Sumariados

En relación con la novedad de la situación en la guardia del Garrahan, Lezana señaló que «hay 70 profesionales entre médicos, kinesiólogos, bioquímicos y otras especialidades que están con contratos de empleo público temporario, algunos por más de 10 o 15 años, cubriendo cargos esenciales», y detalló que «por orden de la dirección médica del interventor del hospital, Mariano Pirozzo, se les informó el día 26 de enero pasado que sus contratos habían sido rescindidos el 31 de diciembre y que lo trabajado en enero, para poder cobrarlo, debían firmar un contrato de locación de servicio, cambiándoles rotundamente las condiciones de trabajo de manera unilateral».

La dirigente afirmó que esta decisión «se suma a los 44 sumarios contra trabajadores por luchar por salarios dignos y al cierre del jardín maternal para enero y febrero», y consideró que forma parte de «una política de disciplina y precarización laboral». También sostuvo que «de la misma manera que tomaron la decisión de no contratar maestras para el jardín maternal y dejar desde el 1 de enero a 45 niños y niñas sin su lugar, ahora avanzan sobre profesionales de la guardia».

Finalmente, reiteró la convocatoria al 4 de febrero al señalar que «la cita es el próximo miércoles a las 16 horas en el Garrahan» y que se trata de un «Cabildo Abierto de organizaciones y personas dispuestas a no bajar los brazos», en el que también se abordará la situación de los 70 profesionales cuyos contratos fueron rescindidos.