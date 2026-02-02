Escándalo ANDIS: pese a la investigación por sobreprecios y licitaciones amañadas, el Gobierno vuelve a contratar a la Suizo Argentina

Por medio del portal de la administración nacional Comprar, ahora se conocieron dos procesos de compras recientes llevados a cabo por parte del Ministerio de Salud, que incluyen ofertas de Suizo Argentina , entre otros varios laboratorios. Uno de ellos ya fue aprobado, mientras que el restante se encuentra en proceso de adjudicación.

Después de que se conocieran los audios de Spagnuolo, quien en ese momento no solo era funcionario nacional sino también representante legal del presidente Javier Milei , desde el 22 de agosto debieron pasar 89 días para que el CUIT de Suizo Argentina volviera a aparecer en el sistema Comprar . Algo extraño si se tiene en cuenta que, como reveló Ámbito , en poco más de un año y medio de gobierno libertario, el laboratorio había suscrito contrataciones por más de 100 mil millones de pesos tanto con los ministerios de Salud, Seguridad y Defensa como con PAMI y IOSFA, la obra social de las fuerzas de seguridad y las FFAA.

La investigación judicial arrojó la existencia de un esquema de presunta corrupción y licitaciones direccionadas que tenían como eje a la droguería Suizo Argentina que multiplicó sus operaciones durante la gestión de Javier Milei

El sistema de corrupción

En el dictamen que el fiscal Picardi dio a conocer en noviembre del año pasado, paradójicamente en simultáneo a la reincorporación de Suizo Argentina a los procesos de compra llevados a cabo por el Ministerio de Salud, se describe un “sistema irregular de contratación de insumos y medicamentos”, y la “discrecionalidad, direccionamiento, cartelización y sobreprecios”, en el que habrían participado varios laboratorios, entre los que Picardi señala al de la familia Kovalivker.

Según la página 178 del mencionado dictamen, Suizo Argentina, que aparece en múltiples conversaciones entre los implicados señalando acuerdos con su laboratorio, habría consensuado con otras empresas “sobre las compulsas a las que se presentaban y se comunicaban lo que cotizarían o no”. En esos chats, generalmente se remarcaba la bandera suiza o se aludía a ellos como “helvéticos”.

Picardi pone especial énfasis en el rol de Sebastián Nuner Uner, representante de Suizo Argentina y considerado el número dos en el escalafón jerárquico de la empresa. Un empleado de ANDIS marcó a Nuner Uner como quien “tenía el poder de incluir empresas como proveedoras”. El fiscal también indica que Nuner Uner de Suizo Argentina tenía relación fluida con Pablo Atchabahian, quien, de acuerdo con el dictamen, cumplía un rol clave en las operaciones investigadas de ANDIS con los proveedores. Atchabahian es considerado uno de los principales sospechosos, a causa de que actuaba como presunto jefe en las sombras de Daniel Garbellini, quien cumplía un rol central en las compras de ANDIS.

Finalmente, para sintetizar, Picardi subrayó que Nuner Uner fungía cual engranaje fundamental entre la familia Kovalivker y ANDIS, puntualmente los señalados Garbellini y Atchabahian: “(…) como gerente de asuntos corporativos tiene gran responsabilidad en el manejo de las relaciones externas de Droguería Suizo Argentina, en particular de aquellas con organismos gubernamentales. A la vez, resulta una persona que reporta directamente a los altos mandos de la compañía”.

De manera sigilosa, la droguería apuntada por el escándalo busca retomar la senda de contrataciones con el Estado, mientras la causa judicial sigue su curso luego de la feria judicial de enero. Como se suele decir en la jerga, «business as usual».

Por Julián Maradeo