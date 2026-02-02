Caputo adelantó se seguirá usando el viejo índice hasta que baje la inflación No hay necesidad de cambiar ahora el índice. Da igual...”, aseguró el ministro en un diálogo con un programa de Radio Rivadavia.

El viejo Índice de Precios al Consumidor (IPC) se seguirá usando hasta que baje la inflación. Aunque parezca insólito, lo aseguró el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, en medio de su justificación de la renuncia de Marco Lavagna al Indec.

“No hay necesidad de cambiar ahora el índice. Da igual, da prácticamente lo mismo. Enero este mes daba un punto más abajo el índice nuevo. Vamos a mantenerlo hasta que el proceso de deflación este consolidado. No hay fecha del cambio”, aseguró el ministro en un diálogo con un programa de Radio Rivadavia.

Por otra parte, el funcionario anunció este lunes que Pedro Lines será el nuevo titular del Indec tras la salida de Marco Lavagna.

Dijo, a su vez: “Se ha estado trabajando en la nueva metodología del Indec y Marco (Lavagna) tenía como fecha implementarlo ahora. Con el Presidente siempre tuvimos la visión de que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación estaba totalmente consolidado”.

Afirmó que “cambiar” al titular del Indec “en el momento en el que estás haciendo todo el trabajo para que la inflación caiga, porque ya no tenemos déficit fiscal y no hay emisión, inevitablemente la inflación argentina va a converger con la inflación internacional, cuando eso pase, van a decir del otro lado que la inflación cayó no por el trabajo que hicimos sino porque cambiamos el índice”.

Lavagna presentó su renuncia este lunes, lo que había generado incertidumbre en el organismo a pocos días de que se den a conocer los primeros datos de inflación bajo la nueva metodología, implementada este mes.

Lavagna, quien había asumido el 30 de diciembre de 2019, gestionó una etapa caracterizada por la continuidad en la normalización de las estadísticas. Pero su salida coincide con un momento técnico crucial: la puesta en marcha del renovado Índice de Precios al Consumidor (IPC).