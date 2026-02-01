Liga Profesional: Boca y River animan el domingo de fútbol Los de Úbeda reciben a Newell's y los de Gallardo visitan a Central. El conjunto xeneize quiere recuperarse de su caída ante Estudiantes y los de Núñez anhelan seguir con puntaje ideal. Barracas-Riestra completa la jornada.

Boca y River animarán la jornada de este domingo con sus partidos por la tercera fecha del torneo Apertura: el plato fuerte será en el último turno, cuando el equipo de Marcelo Gallardo visite desde las 21.30 al Rosario Central de Ángel Di María; más temprano, desde las 19.15 en la Bombonera, los conducidos por Claudio Úbeda recibirán a Newell’s. Aunque la dupla superclásica se robará todos los focos de este domingo, un tercer encuentro completará la acción del día, cuando Barracas Central – Deportivo Riestra levanten el telón de la jornada futbolera a las 17.

River visitará el Gigante de Arroyito con la ilusión de continuar su andar firme en esta temporada, luego de los triunfos ante Barracas Central por 1-0 y Gimnasia y Esgrima La Plata por 2-0 que lo ubican momentáneamente como líder de la Zona B (junto a Independiente Rivadavia de Mendoza) con puntaje ideal. Central, que cayó en el debut ante Belgrano de Córdoba por 2-1, remontó ese tropiezo inicial con una valiosa victoria en Avellaneda sobre Racing, al que venció 2-1.

Salvo que el desenlace sea un empate que no le sirva demasiado a ninguno de los dos, el juego en la Bombonera posiblemente impulse la campaña de quien gane mientras el sol se despida en La Boca. El equipo xeneize anhela una alegría para dejar atrás la caída de la última fecha ante el campeón Estudiantes y este domingo podrían sumar sus primeros minutos los flamantes refuerzos Santiago Ascacibar y Ángel Romero, ya incorporados a la rutina diaria del plantel. Newell’s, por su parte, va en búsqueda de su primer triunfo de la temporada, tras la derrota ante Talleres y el agónico empate ante Independiente como local. Sus cruces del 2025 repartieron una victoria por lado: el elenco rosarino ganó 2-0 por el Apertura y los conducidos por Úbeda golearon 5-0 por el Clausura, ambos triunfos en condición de local.

El duelo en Barracas que abrirá la jornada más temprano tiene aseguradas las urgencias: sus dos protagonistas tuvieron un flojo comienzo de temporada y, mientras que los anfitriones sumaron su primer punto la fecha pasado luego de empatar con Aldosivi en Mar del Plata, Riestra es uno de los tres equipos (junto a Instituto y Racing) que todavía no cosecharon ni una sola unidad.