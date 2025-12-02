Provincias Unidas se encamina a cerrar un interbloque con Pichetto, Massot y la Coalición Cívica en Diputados Con estas incorporaciones, que aún deben confirmarse, Provincias Unidas llegará a 20 o 21 miembros.

Los gobernadores de Santa Fe y Córdoba ultimaban las negociaciones para crear el interbloque de Provincias Unidas y sumar allí a los diputados de Encuentro Federal Miguel Pichetto y Nicolás Massot, y los de de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade.

El espacio de Provincias Unidas, que será presidido por la santafesina Gisela Scaglia, había logrado el martes sellar el pase de su coprovinciano José Nuñez, proveniente del PRO, quien pese a su cercanía con Patricia Bullrich prefirió reforzar su vínculo con el gobernador Maximiliano Pullaro.

Este miércoles, además, Provincias Unidas sumó a Jorge Capozzi, quien al igual que Nuñez tenía llegada a la saliente ministra de Seguridad, pero en lugar de saltar del PRO a La Libertad Avanza desembarcará en el armado que diseñan Pullaro y Llaryora.

El hueso más duro de roer era Pichetto, quien quedó muy herido cuando se enteró por la prensa que el mandatario santafesino quería imponer a toda costa a Scaglia -su vicegobernadora- como jefa del interbloque.

Pocos días antes, los diputados de la provincia de Córdoba, con el aval del gobernador Martín Llaryora, le habían transmitido que no tenían problemas en reconocerle la jefatura del interbloque.

“De esa manera no se quedan afuera de las comisiones”, argumentaron, con resignación, fuentes parlamentarias de Encuentro Federa.

El asunto terminará de saldarse el mismo miércoles en la previa a la sesión preparatoria, en la que los diputados electos prestarán juramento, con la visita de Pullaro a Buenos Aires, según fuentes legislativas.

“Con la Coalición Cívica la negociación está encaminada también”, señaló una diputada nacional que será protagonista del esquema de Provincias Unidas,

En la tarde de este martes se desarrollaba una negociación en el despacho de Pichetto junto a los representantes de Provincias Unidas.

En principio, el bloque quedaría constituido por 20 miembros: seis diputados de la provincia de Córdoba, cuatro de Santa Fe (Scaglia, Nuñez, Esteban Paulón y Pablo Farías), cinco radicales (Jorge Rizzotti, Martín Lousteau, Mariela Coletta, Pablo Juliano y María Inés Zigarán), el rionegrino Capozzi, Pichetto y Massot, Ferraro y Frade.

También buscaban convencer al santacruceño José Luis Garrido, quien sería el integrante número 21 de Provincias Unidas.

Por: Sebastián Hadida