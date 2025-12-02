Mientras sigue el repudio al show antivacunas, confirmaron siete muertes de bebés por tos convulsa

Cuatro bebés de menos de seis meses, uno de menos de 11 y dos de menos de 23 meses murieron en lo que va del año por tos convulsa. En total, siete bebés muertos por una enfermedad inmunoprevenible. Ninguno de los cuatro casos en edad de vacunación registra dosis en el sistema oficial, mientras que los otros tres corresponden a menores de dos meses y no podían recibir la inoculación aún. Tampoco estaban protegidos desde el embarazo, porque no se registra vacunación materna. Los datos se desprenden del Boletín Epidemiológico Nacional publicado este lunes por el Ministerio de Salud de la Nación.

De acuerdo a ese reporte, ya son 688 los casos confirmados de tos convulsa o coqueluche, con notificaciones en 20 jurisdicciones del país. Los casos sumados entre las semanas 1 y 47 del año superan las confirmaciones para el mismo periodo de los cuatro años previos.

El aumento continúa, así como el repudio al evento antivacunas realizado días atrás en el Congreso, en medio de brotes y resurgimiento de enfermedades por las caídas de las tasas de vacunación. Tras el evento –y no antes, cuando todavía podía evitarse- el Ministerio de Salud emitió un comunicado sobre la importancia y seguridad de las vacunas del Calendario Nacional. Lo acompañó con la firma de 22 titulares de las carteras nacionales provinciales.

La convocatoria de Mario Lugones dejó afuera a Formosa y Buenos Aires, cuyo ministro –Nicolás Kreplak- cuestionó el destrato: dijo que “no están a la altura de las circunstancias” y pidió que “además del comunicado, provean las vacunas, impulsen planes de implementación e inviertan en difusión y promoción”.

El coqueluche avanza

Los casos confirmados de tos convulsa en lo que va del año se distribuyen en 20 jurisdicciones del país. La mayor concentración se dio en la Región Centro (515), con predominio de notificaciones en residentes de la provincia de Buenos Aires (342) y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (67). En la Región Sur se confirmaron 145 casos, principalmente vinculados al brote en curso en Tierra del Fuego, particularmente en Río Grande.

Allí, se registró la mayor cantidad de casos per cápita desde que comenzó la detección de contagios. “Nuestras coberturas de vacunación son buenas, eso contuvo un montón”, explicó este diario la infectóloga infantil Luciana Bellone, consultora del Ministerio de Salud de Tierra del Fuego. Fue a partir del brote en Tierra del Fuego que comenzó a sensibilizarse el sistema de salud en su conjunto, paso clave para la sospecha de coqueluche, toma de muestras, diagnóstico y notificación.

“Hay una definición de caso sospechoso, pero se necesita que alguien lo piense para su detección. Tos de más de 14 días, seca, con vómitos, petequias en la cara. Cuando se da la definición obliga a toma de muestra y proflilaxis. Se tiene que sensibilizar el equipo de salud, en guardias y consultorios. Si no se da eso, es difícil que se descubra”, aclaró la especialista.

La enfermedad, de la que hacía tiempo no se veían casos de gravedad, se previene con vacunación. El esquema primario de protección se da con la quíntuple o pentavalente, que según el Calendario Nacional debe administrarse a los dos, cuatro y seis meses. Luego hay un primer refuerzo entre los 15 y los 18 meses (segundo y tercero, a los 5 y 11 años respectivamente). La protección de los recién nacidos se logra con la inoculación de la embarazada, con una dosis de triple bacteriana acelular.

A principios de año la médica Vanesa Castellano, pediatra del Hospital de Niños ‘Ricardo Gutiérrez’ y Directora Médica del Departamento Científico de la Fundación Vacunar, decía: “Quienes contraen la bacteria de la tos convulsa, además de las consecuencias para su salud, contribuyen a la propagación del patógeno al contagiar a otras personas de su entorno familiar, escolar o laboral, poniendo en riesgo a su comunidad. Aunque los individuos vacunados están más protegidos, en algunos casos los niños que se contagian pueden ser demasiado pequeños para recibir la vacuna, no haber completado el esquema de vacunación (incluidos los refuerzos) o, en el peor de los casos, que sus cuidadores hayan decidido no vacunarlos. Esta enfermedad puede tener consecuencias muy graves en los más pequeños”.

Foto: Paratore Rubén Telam

Evidencia robusta

Dos días después del evento antivacunas convocado por la diputada del PRO Marilú Quiroz y autorizado por el libertario Martín Menem en el Congreso, nueve sociedades científicas emitieron un comunicado conjunto para destacar la seguridad, importancia y necesidad de la vacunación.

“Es una política de salud pública esencial, respaldada por evidencia robusta que demuestra su capacidad para reducir mortalidad y morbilidad en todas las etapas de la vida”, definieron la Sociedad Argentina de Infectología, la Sociedad Argentina de Pediatría, la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica, la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, la Sociedad Argentina de Medicina, la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, la Sociedad Argentina de Virología y el Foro de Medicina Clínica.

Afirmaron que “los beneficios superan ampliamente los riesgos, que son infrecuentes y, en la gran mayoría de los casos, leves y transitorios. Los eventos adversos graves son extremadamente raros y se monitorean mediante sistemas de farmacovigilancia”. Remarcaron, además, que “protegerse uno es proteger a los demás: al vacunarnos, reducimos la circulación de los patógenos y cuidamos a las personas más vulnerables (lactantes, personas con inmunodeficiencias, adultos mayores)”.

En medio de circulación de información falsa y teorías conspirativas en torno a las vacunas, como la que fue expuesta en la Cámara de Diputados –incluyendo a un hombre que decía tener el cuerpo imantado por haberse vacunado-, las sociedades médicas y científicas señalaron que “la población general tiene un rol protagónico: consultar fuentes confiables, completar los calendarios recomendados y no postergar la vacunación por temor o desinformación es una forma concreta de cuidar la propia salud y la de la comunidad”.

El documento intersocietario resume con datos la importancia de sostener las coberturas: “La vacunación es, junto con el acceso al agua segura, una de las intervenciones sanitarias que más vidas ha salvado en la historia. A nivel mundial, con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que los programas de inmunización han evitado al menos 154 millones de muertes en los últimos 50 años, es decir, unas 6 vidas salvadas por minuto, la mayoría en menores de 5 años. Hoy, con datos de UNICEF, se calcula que la vacunación previene alrededor de 4,4 millones de muertes por año en el mundo”.

En conclusión: “Las vacunas no son una opinión: son una herramienta científica probada que ha cambiado la historia de la humanidad, evitando millones de muertes, discapacidades y sufrimiento evitable. Mantener y ampliar las coberturas de vacunación es una responsabilidad compartida entre los sistema de salud, los equipos de profesionales y toda la sociedad”.