El PRO y UCR avanzaron en un interbloque para convertirse en la tercera fuerza en Diputados Los ex integrantes de Cambiemos buscar unirse y tener lugares en las comisiones asesores del cuerpo.

El PRO y la UCR avanzaban esta noche en las negociaciones para armar un interbloque en la Cámara de Diputados junto con el MID para convertirse en la tercera fuerza del cuerpo legislativo, según fuentes legislativas.

La bancada macrista tiene 12 diputados, mientras que la UCR aportaría siete, y había negociaciones para alcanzar un acuerdo con los legisladores del MID Oscar Zago y Eduardo Falcone y de Producción y Trabajo, Nancy Picon, y Carlos Jaime.

Esas conversaciones podrían incluir a los 4 diputados de Coherencia.

Si esta versión renovada de Cambiemos lograra armar un interbloque, podría convertirse en la tercera fuerza con 23 legisladores y obtener más lugares en las comisiones clave para el armado de leyes.

Las negociaciones entre el PRO y la UCR son encaradas por el presidente de la bancada macrista, Cristian Ritondo, y las radicales Karina Banfi, y Pamela Verasay.

La bancada del PRO tenía 14 pero perdió a José Nuñez y Sergio Capozzi, que se fueron a Provincias Unidas, con lo cual podrá aportar 12 diputados.

Se trata de Ritondo, Alejandro Finnochiaro, Florencia de Sensi, Fernando de Andreis, Antonela Giampieri, Javier Sánchez, Martín Ardohain, Emmanuel Bianchetti, Álvaro González, Daiana Fernández Molero, Aníbal Tortoriello.syQLOQ

Por el radicalismo se sumarán, además de Banfi y Verasay, Gerardo Cipolini, Lisandro Nieri, Guillermo Agüero, Ariel Schneider, y Diogenes González.

Por: Silvia Rajcher