El Gobierno amplió por decreto el presupuesto de la SIDE en 26 mil millones de pesos Es el cuarto incremento en el año para los fondos reservados de inteligencia con un monto que otra vez supera los 100 mil millones.

El Gobierno de Javier Milei amplió por decreto el presupuesto de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en 26 mil millones de pesos. El incrementó llegó luego de que el presidente Javier Milei vetara en los últimos dos meses la Ley de Emergencia en Discapacidad; la Ley de Financiamiento Universitario, la Ley de Emergencia en Pediatría; el aumento en jubilaciones y la restitución de la moratoria previsional.

De acuerdo a lo publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno destinó, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), $26.117.900.000 a la SIDE que se destinarán, en su mayoría, al pago de sueldos del personal, con casi $20 mil millones para ese rubro.

Es la cuarta ampliación en el año para los fondos reservados de inteligencia con un monto que otra vez supera los 100 mil millones.

Gastos polémicos

La polémica creció luego de que el ex diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez afirmara en su cuenta de la red social X que se destinaron “350 millones de pesos para cubiertas, 300 millones de pesos para prendas de vestir y 40 millones de pesos para utensilios de cocina y comedor” en la ampliación presupuestaria de la SIDE.

“La Secretaría de Inteligencia es uno de los tantos organismos del Estado que se quedó sin fondos”, sostuvieron desde el Gobierno según lo publicado en el diario La Nación.