El campo espera por el plan Milei: la siembra será menor en 2026 y «no es buen momento para invertir» Casi 7 de cada 10 productores reconoce que, si bien viene mejorando la macroeconomía, aún se no percibe que sea éste un buen momento para concretar inversiones.

Si bien la encuesta realizada en noviembre por CREA entre los productores y asesores de la red muestra una recuperación marcada del índice de Confianza del Empresario Agropecuario (ICEA), apenas el 29% de los consultados reconoció que las condiciones actuales son propicias para realizar inversiones: la gran mayoría «todavía no percibe que sea un buen momento».

“La recuperación del ICEA está fundamentada en la posibilidad de que el ordenamiento de la situación macroeconómica permita generar los cambios microeconómicos necesarios para mejorar la competitividad de los negocios y la sostenibilidad de las empresas, promoviendo así el crecimiento y desarrollo de las comunidades en las que operan”, explicó Ariel Angeli, líder de la unidad de Investigación y Desarrollo de CREA.

La encuesta se llevó a cabo ya conocidos los resultados electorales y fue respondida en esta oportunidad por 1450 empresarios y 228 asesores CREA de las diferentes regiones productivas del país.

De periodicidad cuatrimestral, la próxima edición está prevista para marzo de 2026.

La planificación de la campaña agrícola 2025/26 pone de relieve, según las respuestas a la encuesta, que se prevé un crecimiento sustancial del área de maíz tardío con respecto a 2024/25, además de crecimientos más moderados de girasol y maíz temprano.

Pero destaca, asimismo, que la mayor reducción de superficie agrícola de la campaña en curso corresponderá a la soja, principalmente por las condiciones de precios relativos menos favorables para la oleaginosa.

Excesos hídricos

Los excesos hídricos registrados en los últimos meses representan una situación crítica que afecta a muchas regiones y empresas agropecuarias: un 29% de los encuestados presentan anegamientos que comprometieron en promedio un 24% de la superficie productiva.

Los mayores inconvenientes se registran en la provincia de Buenos Aires.

“Más allá de la superficie que no se puede cosechar o sembrar por estar inundada, los anegamientos generan además disrupciones en sistemas ganaderos y lecheros, problemas sanitarios, impedimentos logísticos y complicaciones financieras, entre otros muchos problemas”, comenta Angeli.

“Las proyecciones de área por sembrar podrían experimentar modificaciones en las próximas semanas en función de la disponibilidad de superficie que sigue afectada actualmente por anegamientos”, aclaró.

El ICEA registró en noviembre un nivel de 67 puntos para regresar a la situación presente un año atrás, al tiempo que el subíndice de perspectivas alcanzó el nivel más elevado desde marzo de 2026. syQLOQ

No sucede lo mismo con el subíndice relativo a la situación presente, que sigue estancado.