Crisis de Whirlpool: la importación de lavarropas creció casi 1000% en el último año La producción de heladeras y lavarropas es casi un 25% menor al promedio entre 2016 y 2023. El mercado interno se abastece con productos fabricados en el exterior.

El cierre de la fábrica de lavarropas de Whirlpool provocó una conmoción. Para construir la planta, la empresa invirtió más de US$ 55 millones. Con solo tres años de funcionamiento, era la más moderna de Argentina y su producción podía abastecer hasta tres cuartos de la demanda local.

Pero su plan de negocios sufrió los mismos problemas que la mayoría de la producción fabril argentina bajo el gobierno de Javier Milei: caída de la demanda interna, aluvión de importaciones y un dólar poco atractivo para las exportaciones.

Poco antes del desenlace de Whirlpool, el CEO de Techint, Paolo Rocca, proveedor de la industria de los electrodomésticos, se refirió al impacto negativo del ingreso irrestricto de bienes de consumo, específicamente lavarropas, que calculó en 80.000 mensuales mientras que un año antes sumaban solo 5.000 artefactos por mes, y reclamó una política industrial al Poder Ejecutivo.

El gobierno nacional contestó por boca del secretario de Comercio, Pablo Lavigne, quien aseguró que “la mejor política industrial es no tener ninguna”.

Ahora, un informe de la consultora Analytica publicado este lunes atribuyó el cuadro de deterioro de la industria de electrodomésticos a la apreciación cambiaria durante 2024 y a la apertura a las importaciones, un combo que le cambió la cara al mercado local.

Analytica destacó que la producción de aparatos de uso hogareño, que incluye a los electrodomésticos, “se encuentra en mínimos históricos” que no difiere mucho de la de mediados del año pasado, período afectado por la devaluación, primero, y el ajuste monetario posterior ejecutado desde el Ministerio de Economía, y de la de 2020, en el momento más complicado de la pandemia de Covid-19.

El nivel actual de fabricación es 23% inferior al promedio entre 2016 y 2023 (excluyendo al año 2020), subrayó el informe.

Subrayó que la caída de la producción no es consecuencia de una baja demanda “ya que las cantidades vendidas de lavarropas y heladeras, a pesar de observar una baja en los últimos meses por un freno del crecimiento del crédito y por la debilidad de la actividad, se encuentra en máximos desde por lo menos 2020, justamente por el fuerte aumento del crédito, pero también por la importante desaceleración de los precios por la apertura importadora”.

Radiografía

Según la Encuesta de Electrodomésticos del Indec, entre julio y septiembre de este año las ventas del sector aumentaron 15,1% respecto a igual período de 2024. El aumento es notorio, pero cabe recordar que en el trimestre anterior, abril-junio, el aumento interanual había sido del 60,9%.

En ese contexto, la suba del tercer trimestre, si bien es alta, da señales de un enfriamiento de la actividad. En la comparación mes a mes se puede ver la caída del indicador: en julio las ventas aumentaron 19,5% interanual; en agosto, 16,4%; y en septiembre, 9,2%.

En cuanto a la forma de pago, se destacaron las compras a través de tarjetas de crédito, en un contexto de fuerte endeudamiento de las familias con los bancos y de un pico de actividad de la intermediación financiera.

Las compras con tarjetas abarcaron el 54,9% del total operado, un 10,1% más que en el tercer trimestre de 2024. El dinero movilizado mediante ese recurso, no obstante, está en descenso y cayó de $ 255 mil millones en julio a $ 240 millones en agosto y, finalmente, a $ 211 mil millones en septiembre.

Las empresas vendedoras que más locales tuvieron que cerrar pertenecen al segmento mediano, que por definición cuentan entre 11 y 100 locales. Ese segmento perdió un 4,1% de sus locales respecto a septiembre de 2024. Las empresas chicas, con entre 1 y 10 locales, se achicaron un 0,9%. Las empresas grandes, que se definen porque tienen más de 100 locales, contaron en el noveno mes con 2.541 bocas, sin variación interanual.

La crisis también se siente en el comercio de electrodomésticos. Foto: Eduardo Sarapura

Importaciones

Analytica argumentó que, como la demanda interna “se mantiene relativamente estable”, el abastecimiento del mercado local se está cubriendo con importaciones dada la caída de la producción local.

La consultora que dirige el economista Ricardo Delgado observó que según los datos de comercio exterior, se puede verificar que las importaciones están en máximos niveles históricos reales con aumentos interanuales del 387,1% para las heladeras y del 924,2% los lavarropas.

Al primer trimestre de 2025 el sector empleaba a 15.167 trabajadores registrados de manera directa, 1.316 menos que en el cuarto trimestre de 2023.