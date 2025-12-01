Siete días de paro y un amparo judicial por la ley de financiamiento educativo La medida de extenderá desde este lunes hasta el sábado y podría afectar las mesas de exámenes. También irán a los tribunales contra el veto presidencial.

Los docentes de la Conadu Histórica iniciaron una semana de paro en reclamo de que el gobierno de Javier Milei implemente la Ley de Financiamiento Universitario. No darán clases desde este lunes hasta el sábado 6, lo que podría afectar la toma de exámenes. Su principal demanda es un aumento de los salarios: los gremios plantean que mientras los sueldos tienen un retraso de más del 40 puntos, el gobierno les otorga aumentos mensuales del 1 por ciento.

“Los recibos de sueldo de este mes son una vergüenza. Un 1% es un no-aumento”, planteó Laura Carboni, de AGD UBA, en una conferencia que realizaron referentes sindicales de todo el país para dar a conocer su situación. Otros dirigentes alertaron que debido a los bajos salarios, las universidades están perdiendo a sus mejores profesores.

La medida de fuerza es el cierre de un año que fue muy difícil para las universidades; al mismo tiempo, anuncia que las clases en 2026 no van a comenzar normalmente.

Pedido de amparo

La Conadu Histórica es una federación nacional de docentes universitarios, preuniversitarios e investigadores. Este año ha hecho numerosas medidas de fuerza por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, una ley que fue sancionada por el Congreso para sostener a las casas de estudio frente a la motosierra de la gestión libertaria.

La ley siguió un camino tortuoso: tras ser aprobada por las dos cámaras, Milei la vetó. El Congreso insistió y rechazó el veto, por lo que el gobierno se vió obligado a promulgar la ley, pero luego suspendió su aplicación por decreto.

Por esto, además de realizar la huelga, la Conadu Histórica presentará en la justicia un pedido de amparo para que el decreto presidencial que suspendió la aplicación de la ley sea declarado inconstitucional.

Un año sin diálogo

Parte del conflicto es que los docentes universitarios no tienen diálogo con el gobierno desde hace más de un año. “La última reunión con las autoridades nacionales se hizo en octubre de 2024”, denunció Francisca Staita, titular de la Conadu Histórica.

El pedido es que el Poder Ejecutivo convoque a negociaciones paritarias y las mantenga de manera trimestral.

Debido a su crítica situación, en varios distritos los docentes están pidiendo el pago de un bono de fin de año. Este es el caso, por ejemplo, de quienes dan clases en la Universidad de Buenos Aires y en la de Jujuy.

Gabriela Gresores -de Adiunju-, contó en este sentido que sus docentes ganan menos que quienes dan clases en colegios secundarios.

A su vez AGD UBA está reclamando el pago de un bono equivalente al aguinaldo. Por eso, en el marco de la semana de paro este martes a las 14.30 hs realizará un Recibazo en el rectorado (Viamonte 444) y marchará a la secretaría de Educación.

Varios de los gremios docentes anticiparon, finalmente, un verano movido. “Después de ganar las elecciones, el gobierno viene con todo con sus propuestas de reforma laboral, previsional, tributaria y con un Presupuesto 2026 que otra vez tiene ajustes en Educación”, recordó Sergio Zaninelli, de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur. “Seguramente vamos a tener un verano movilizado, de lucha, para frenar estas reformas”.

Por Laura Vales