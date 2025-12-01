Kicillof le pidió a la Legislatura que apruebe la Ley de Financiamiento «en favor de los 17 millones de bonaerenses» El gobernador encabezó una presentación para explicar por qué es indispensable que diputados y senadores aprueben la ley de Financiamiento. Palos a Javier Milei.

Acompañado por intendentes, ministros, legisladores y sindicalistas, el gobernador Axel Kicillof pidió a la Legislatura bonaerense que «apoye y vote la Ley de Financiamiento en favor de 17 millones de bonaerenses» y advirtió que la provincia está en «situación de emergencia» y bajo un «asedio financiero ilegal» del gobierno de Javier Milei que le adeuda casi 13 billones de pesos.

El mandatario encabezó una presentación en el Salón Dorado de la Gobernación para explicar por qué es necesario que el parlamento bonaerense apruebe la autorización de endeudamiento por hasta 3.304 millones de dólares, que viene siendo postergada debido a la falta de acuerdos políticos internos y con la oposición.

La Legislatura sancionó el miércoles pasado el Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal Impositiva, que habían sido girados por Kicillof, pero fracasó en un doble intento por aprobar el endeudamiento, que requiere los dos tercios de los votos. Ahora, está prevista para este miércoles una última sesión antes del recambio legislativo. En este marco, a menos de 48 horas de esa nueva chance, fue que el gobernador le envió un mensaje particular a los legisladores de todos los bloques políticos acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario.

«No estamos pidiendo fondos extraordinarios ni tomando deuda para obras faraónicas, ni nada diferente de lo que piden las provincias para sostener su funcionamiento normal. Esto debería ser prácticamente un trámite», señaló el gobernador durante su discurso en el que marcó que Buenos Aires está «en emergencia», al igual que muchas comunas, por el escenario de recesión y ajuste generado por el gobierno nacional.

Tras trazar un diagnóstico de la situación económica provincial y asegurar que cerraron 5 mil empresas y se perdieron 172 mil empleos, el mandatario explicó en detalle qué pide su gobierno en materia de endeudamiento. Y subrayó que, centralmente, se trata de pagar los vencimientos de la deuda pública heredada de la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal.

«Cuando asumimos, la provincia tenía una deuda que en relación con su producto bruto era del 9% y hoy es del 6%. La carga de intereses por año representaba el 7,8% del presupuesto, hoy el 3%. Nuestra gestión administró una deuda que fue tomada y aprobada por la Legislatura durante la época de Vidal. Hoy lo que tenemos es un pedido no de nueva deuda sino simplemente de los recursos para atender los vencimientos del año pasado, en que no tuvimos financiamiento, y de este año. Se trata de cubrir los vencimientos», repasó y subrayó: «La deuda se va a mantener en los niveles actuales. No es nueva deuda: es renovación y cubrir los vencimientos».

También habló del Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal que se financiará con el 8% de los 3.034 millones de dólares que se pide autorizar en el proyecto y que viene siendo motivo de discordia. «El 8% se distribuirá entre las comunas. Estamos hablando de 350 mil millones de pesos a distribuir hasta junio del año que viene», precisó y aseguró: «Hemos resuelto garantizar 250 mil millones en cinco pagos fijos y determinados por la ley para que cada municipio pueda contar con esos recursos eso, más allá del nivel que alcance la colocación de deuda».

En este punto, también aclaró que, si no se sanciona el Financiamiento, la provincia deberá pagar los vencimientos de deuda con recursos corrientes que figuran en la ley de leyes. «Quienes tenemos responsabilidad de gestión necesitamos las herramientas necesarias para dar respuestas en tiempos difíciles. Nosotros no estamos dispuestos a afrontar vencimientos de una deuda que no tomamos, con recursos que se retraigan de salud o educación, cuestión a la que estaríamos forzados de no contar con el financiamiento», dijo.

Remarcó en varias oportunidades que lo que pide «es lo normal, es lo que tienen todos los gobiernos, pedimos poder funcionar provincia y municipios» y aclaró que recibió muchos llamados en las últimas semanas de intendentes de todos los partidos políticos que están teniendo dificultades para afrontar los gastos corrientes como sueldos y aguinaldos, debido a la caída de la actividad económica y de la coparticipación. «Necesitamos funcionar y sobre ese funcionamiento aportar a los municipios», dijo y se diferenció de Javier Milei al asegurar que en su gestión «nunca se dice no hay plata» a los jefes comunales, sino «qué podemos hacer para acompañar a los que necesitan».

Ya en el final, llegó el pedido directo a los diputados y senadores bonaerenses. «La Legislatura debe decidir en favor de evitar más sufrimiento, en favor del orden económico y social de la provincia. No hay negociación que debiera condicionar algo de esta importancia», les dijo en referencia a los desacuerdos hacia el interior del peronismo y con la UCR, el PRO y la Coalición Cívica que están trabando la sanción de la ley. Y les solicitó que «con sinceridad, con firmeza, con convicción democrática apoyen y voten esta ley en favor de 17 millones de bonaerenses. Es por nuestra provincia, por la historia, pero sobre todo por nuestro futuro».

Por: Jorgelina Naveiro