El PRO, en pleno caos

El PRO está atrapado en discusiones internas que se veían venir después de las elecciones de octubre: si seguir en camino hacia ser fagocitados por La Libertad Avanza o ensayar algún intento de autonomía para el que -tal vez- sea demasiado tarde. En esta última postura están Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, quien hace poco dijo que se terminó “el tiempo de pintarse de violeta”. No pensó lo mismo su compañera de bancada María Inés Quiróz quien desató un debate interno feroz dentro del PRO por el circo antivacunas que llevó a Diputados. Su intervención antes de dejar la banca generó tanto escándalo interno que obligó al partido y a algunos de sus principales dirigentes a salir a aclarar que están a favor de la ciencia y las vacunas. Debates que atrasan un siglo y a los que se ven arrastrados por una diputada que no estaba en los planes de nadie.

Hay que tomar el escándalo antivacunas como una metáfora de la situación general del PRO: sin un liderazgo claro como supo tener en las épocas del verticalismo de Marcos Peña o incluso en otros momentos con Mauricio Macri. Y con el serio peligro de ser canivalizados del todo por La Libertad Avanza, una fuera política que se les parece más de lo que le gustaría a algún dirigente del PRO.

Los intentos de frenar el drenaje de dirigentes que les ejerció de forma impiadosa Patricia Bullrich en las semanas postelecciones vinieron de la mano de Macri y de Vidal. En la última reunión de la cúpula, más allá de las discusiones internas y la tercera intervención del PRO Córdoba, la principal definición es que no habrá interbloque con LLA en Diputados. Vidal luego lo explicó días más tarde en un reportaje en el que dijo que “no es necesario pintarse de violeta” para apoyar las leyes que consideren necesarias.

Traducción: el PRO seguirá votando con LLA en el Congreso, y dando “gobernabilidad”, pero no de manera automática como quería Karina Milei. Y vigilará que LLA tenga reciprocidad en otros ámbitos como, por ejemplo, la Legislatura porteña, donde Jorge Macri consiguió la semana que pasó a duras penas aprobar el Presupuesto 2026.

Vidal dejó también en claro que la búsqueda es reconstruir una alternativa hacia 2027 que sea propia, a diferencia de lo que ocurrió este año, donde oscilaron entre enfrentar a LLA (y fracasar) como ocurrió en mayo en la Ciudad, o quedar subsumidos en las listas ajenas, como les pasó en septiembre y octubre.

Quizás lo de Quiróz, una dirigente de menor rango en el partido y una diputada de salida de su banca, demuestra el estado general de las cosas. Con su presentación de antivacunas en el Congreso forzó al partido y a sus principales dirigentes a tener que salir a advertir que no acuerdan con lo que planteó.

El partido emitió un comunicado oficial en el que dijo que “en el PRO creemos en la ciencia, en la prevención y en las políticas públicas basadas en evidencia. Por eso, reafirmamos nuestro compromiso histórico con las campañas de vacunación y con la salud pública como un pilar indispensable para el bienestar de todos los argentinos”. Destacaron las campañas de vacunación que frenaron “enfermedades que hoy, lamentablemente, vuelven a aparecer. La caída en la tasa de vacunación en los últimos años ha reabierto la puerta a patologías que la Argentina ya casi no registraba. No podemos naturalizar este retroceso. Vacunarse no es una opinión”.

Así lo hicieron también el jefe del bloque Cristian Ritondo, que escribió: “Las vacunas salvan vidas y la evidencia científica así lo demuestra. Esa es la postura que defendemos desde el Bloque del PRO“. Y también el diputado Martin Yeza: ”La aplicación masiva de vacunas compone uno de los cambios más profundos del progreso humano.En 1900, la expectativa de vida global era de 31 años, hoy supera los 73″. “El movimiento antivacunas no es un debate intelectual, es un riesgo epidemiológico”, remató.

En las discusiones que se dan sobre el futuro del partido, hay una incógnita: ¿qué va a ser de la vida de Mauricio Macri? En los días posteriores a la elección, se mostró dispuesto a dialogar y ayudar a Milei, pero después del encuentro donde lo dejó esperando solo frente a las milanesas y luego le comunicó la salida de Guillermo Francos y su reemplazo por Adorni, se mostró públicamente en contra y dijo estar muy “decepcionado”. En el último encuentro del partido, hay quien dice que habló poco y sin ganas. ¿Volverá a ocuparse del partido, a recorrer las provincias? ¿O piensa desensillar hasta que aclare? Si no es él, la candidata a sucederlo en ese rol es Vidal, quien volvió a decir algo que en su momento había planteado Macri: que ya se fueron todos los que se podía llevar LLA, y no habrá más fugas.

“Más allá del carancheo de Patricia, lo que se quedó es de hierro. No los pudieron comprar. Seremos menos, pero de fierro”, señaló a este diario una importante fuente del bloque. La línea, de ahora en más, será esa.

La verdad se sabrá con el correr de los meses.

Por Werner Pertot