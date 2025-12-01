El PBI per cápita de la Argentina fue el que más cayó desde 2011 en la región, con la única excepción de Haití
El país pasó de tener el mayor producto interno por habitante a perder tres puestos a quedar por detrás de Chile, Uruguay y Panamá.
El PBI argentino se contrajo a un ritmo del 0,8% anual
A nivel general, la región registró un magro crecimiento promedio del 1% al año, pero el producto argentino se contrajo a un ritmo del 0,8%, mientras que el de Haití fue de 1,3%.
En esa línea, las tres mayores economías (Brasil, México y Argentina) fueron las de peor desempeño, con la excepción de Haití, aunque solo nuestro país registró un retroceso en términos absolutos. «La Argentina es el único país grande de la región, cuyo ingreso por habitante es hoy menor al de hace más de una década. Aun así, se mantiene dentro del cuartil superior de ingreso por habitante en la región», remarca el boletín técnico.