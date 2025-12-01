El país también se queda sin pan: la receta económica de Milei aplasta a las panaderías El sector panadero atraviesa una crisis sin precedentes, con caídas de ventas superiores al 55% y costos energéticos que se dispararon hasta un 50% en un mes. Los empresarios advierten que la política económica actual hace inviable la subsistencia del rubro.

La fuerte suba de costos y el desplome de la demanda han provocado el cierre de 1.800 panaderías en todo el país y la eliminación de más de 15.000 puestos de trabajo en solo dos años, según denunció Martín Pinto, presidente del Centro de Panaderos de Merlo. El referente aseguró que el sector opera en números rojos y apenas logra subsistir, en un contexto que calificó como más grave que las crisis históricas de los años 90, el 2001 e incluso la pandemia.

La situación se agrava por una caída del 55% en las ventas, combinada con aumentos de entre el 45% y el 50% en las tarifas de luz tan solo en el último mes. Esta presión de costos vuelve insostenible la continuidad de muchos establecimientos, ya que los panaderos no pueden absorber semejantes incrementos sin trasladarlos al precio final, pero hacerlo ahuyenta aún más a una clientela con recursos menguados.

Menos pan, más circo

El núcleo del problema, según Pinto, radica en la brutal asimetría entre costos y salarios. Mientras los precios de la energía, los insumos y los servicios no dejan de trepar, los sueldos de la población “están pisados a los valores de un año atrás”. Esto genera un círculo vicioso: cualquier ajuste en el precio del pan profundiza la caída en las ventas, porque la gente solo compra lo estrictamente indispensable.

Foto: Soledad Quiroga

La política económica del gobierno de Javier Milei aparece así como el detonante de un colapso anunciado en un sector esencial. Los panaderos aseguran que el modelo actual hace “imposible sostener” la actividad, no solo por la espiral de costos, sino porque el bajo poder adquisitivo ha secado el consumo. La frase “la gente compra lo que puede y no lo que quiere” sintetiza el drama de un oficio milenario al borde de la extinción masiva.