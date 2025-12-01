El nuevo mapa de Diputados: los que siguen, los que renuncian, los que vuelven y las nuevas caras La Libertad Avanza engrosará su tamaño ostensiblemente, mientras que Unión por la Patria pelea por no seguir sufriendo desprendimientos.

La ceremonia de jura de nuevos diputados nacionales del próximo miércoles será un punto de quiebre que marcará un rediseño del equilibrio de poder, una reconfiguración de fuerzas en el tablero legislativo.

Este nuevo mapa del poder parlamentario, cuyo bosquejo inicial ya había empezado a dibujarse el 26 de octubre tras el resultado electoral, terminará de condensarse este martes cuando cada bloque transmita la lista final de los diputados que los integrarán.

En el nuevo sistema de pesos y contrapesos del Congreso, La Libertad Avanza (LLA) engrosará su tamaño ostensiblemente, mientras que Unión por la Patria (UxP) pelea por no seguir sufriendo desprendimientos.

El álbum del nuevo Congreso estará compuesto por diputados que renovaron sus bancas, otros que retornan después de un tiempo y otro grupo importante de legisladores que harán su debut en la Cámara baja.

También hay una lista de diputados que presentaron su renuncia anticipada, y que serán reemplazados por candidatos suplentes que compitieron en 2023.

Entre ellos se encuentran la macrista Silvia Lospennato, que asumirá la banca que ganó en mayo pasado para la Legislatura porteña; Diego Santilli (flamante ministro de Interior) y la libertaria rionegrina Lorena Villaverde (electa por el Senado y con su futuro en un limbo).

También están aquellos como Nadia Márquez y María Emilia Orozco que tenían mandato en Diputados hasta 2025 pero que ganaron bancas para el Senado y ya juraron el viernes pasado.

En la misma situación se encuentra el rionegrino peronista Martín Soria, mientras que Itai Hagman presentó su renuncia pero para comenzar un nuevo ciclo de cuatro años en la misma Cámara baja.

El trostskista Christian Castillo, por su parte, renunció como producto de la tradición histórica de rotación de bancas de la izquierda, y le cederá su lugar a Néstor Pitrola.

Los que repiten

La Libertad Avanza: Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado (FOTO), Javier Sanchez Wrba, Florencia De Sensi, Alejandro Finocchiaro y Aníbal Tortoriello

Unión por la Patria: Itai Hagman, Vanesa Siley (FOTO), Sergio Palazzo, Hugo Yasky, Agustina Propato

UCR: Pamela Verasay

Defendamos Córdoba: Natalia de la Sota

Los que vuelven

La Libertad Avanza: Luis Petri

Unión por la Patria: Agustín Rossi, Teresa García, Horacio Pietragalla

Provincias Unidas: Juan Schiaretti, Gisela Scaglia, Martín Lousteau

Frente de Izquierda: Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Romina del Plá, Néstor Pitrola

Caras nuevas:

La Libertad Avanza: Sebastián Pareja, Karen Reichardt, Alejandro Fargosi, «Tronco» Figluolo, Virginia Gallardo, Patricia Holzman, Nicolás Emma, Laura Soldano, Diego Hartfield

Unión por la Patria: Juan Grabois, Jorge Taiana, Caren Tepp, Guillermo Michel, Kelly Olmos, Sebastián Galmarini, Jimena López, Huguito Moyano, Nicolás Trotta, Lucía Cámpora, Fernanda Miño, Adriana Serquis.

PRO: Fernando De Andreis, Antonela GiampierisyQLOQ

Innovación Federal: Oscar Herrera Ahuad

Por: Sebastián Hadida