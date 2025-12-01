El delicado póker de los gobernadores peronistas mientras avanza Milei

Para el peronismo llegó el tiempo de las definiciones. A diez días del recambio legislativo, que implicará el desembarco de los senadores y diputados electos el 26 de octubre, el principal espacio opositor está cerca de resolver cómo se articularán (o fragmentarán) sus bancadas. Titular del foro de gobernadores del Norte Grande, el catamarqueño Raúl Jalil será clave en lo que viene. Pero en el resultado incidirá también su predecesora, la senadora Lucía Corpacci. Otro rol importante será el del santiagueño Gerardo Zamora. Su influencia se extenderá, además, sobre la Cámara Baja. Si el Congreso concentrará la atención (el miércoles juran los nuevos diputados), otra locación determinante es la Legislatura bonaerense. Este martes se define si Axel Kicillof consigue o no la autorización de endeudamiento en el marco de las sesiones ordinarias.

Los protagonistas de estos días definitorios y plagados de tensiones, no por casualidad, son dirigentes anotados para representar en las urnas al campo opositor: quieren ser candidatos en las presidenciales de 2027. Kicillof y Zamora, y acaso también el exministro de Economía Sergio Massa, si las circunstancias lo permiten, están en la baraja de potenciales retadores de Javier Milei. Aunque, vale aclararlo, a la lista de presidenciables siempre se le puede sumar un ‘tapado’, una sorpresa de último momento.

En materia de urgencias, la discusión que tendrá lugar el martes en la Cámara de Diputados de la PBA es prioritaria y hasta podría decirse que ‘existencial’ para el funcionamiento del Estado bonaerense, al menos para el ejercicio presupuestario 2026. Kicillof solicitó tres leyes económicas -la ley fiscal impositiva, el presupuesto del año próximo y la autorización de endeudamiento- al cuerpo legislativo de la Provincia. La aprobación de que se emita deuda requiere de dos tercios de los votos presentes en el recinto: el gobernador, se sabe, y se ha recordado bastante en estos días, busca emitir nuevos bonos por alrededor de U$S 3500 millones para pagar deuda contraída por María Eugenia Vidal y así evitar tener que cancelarlos con el presupuesto ordinario.

En este punto, el calendario impone sus tiempos: para completar el proceso de ‘roll-ovear’ la deuda provincial (reemplazar unos títulos de deuda por otros con vencimientos más lejanos), el gobierno bonaerense debe obtener, primero, la aprobación de las dos cámaras de la Legislatura; luego se necesita otra autorización, en este caso emitida por el Estado nacional; finalmente se deben colocar los instrumentos en el mercado financiero, operación que implica plazos y cumplir ciertos procedimientos. Con la cuenta regresiva en marcha, en la gobernación no ocultan su desconfianza por la actuación de algunos legisladores: en esa prevención, en el clima de recelo, incluyen a los de otros espacios partidarios pero también a algunos propios. “Hay mucha irresponsabilidad en lo que estamos viviendo. Y es una situación muy delicada porque pueden dejar obsoleto el funcionamiento administrativo del gobierno (de PBA) y llevar a la Provincia a una situación de emergencia”, sostuvo un integrante de la administración provincial en diálogo con Tiempo. Y añadió: “En la Legislatura lo que están haciendo es una pantomima. Dicen que es la oposición (a Kicillof) la que no vota cuando todos sabemos que esto viene del interior de nuestro bloque. Sabemos quiénes estaban presionando a los legisladores de la oposición para que no se sienten (en el recinto).”

Ese mismo funcionario advirtió que varios legisladores que esta semana se negaron a aprobar la emisión de deuda (por lo menos hasta ahora) sí lo hicieron durante la gobernación de Vidal y por un importe superior. “Estos mismos actores le votaron un endeudamiento de U$S 5000 millones de plata nueva, cuando ahora lo que buscamos es refinanciar la deuda de Vidal”, aseguró

La lupa de todo el panperonismo nacional tendrá, por todo esto, un ojo puesto en lo que ocurra en el edificio de la avenida 7 entre 51 y 53, La Plata. Un desenlace fallido o abrupto de la negociación por el endeudamiento puede detonar la difícil coexistencia del Movimiento Derecho al Futuro con La Cámpora y el Frente Renovador. El clima en los últimos días, por lo pronto, se viene poniendo más espeso. Desde las filas del massismo y el camporismo hubo reproches a los negociadores mandatados por Kicillof -Gabriel Katopodis y Mariano Cascallares-; además circularon críticas a ciertas medidas de la gestión de Kicillof y en un tono más enfático, aunque no público, que en el pasado reciente.

En cuanto a la reingeniería de los bloques en el Congreso, dos nombres a seguir son Jalil y Corpacci. Ambos son los dirigentes más importantes de Catamarca, provincia rica en minerales raros y que a fines de 2023 decidió por ley poner un límite a la reelección indefinida (hasta entonces prevista en la Constitución local). Este dato es relevante porque Jalil lleva dos mandatos y no tiene reelección. Esto podría motivarlo a consensuar decisiones si éstas fueran drásticas. El jueves pasado, el día anterior a la sesión en la que juraron los nuevos senadores (con la excepción de Lorena Villaverde, mileísta de Río Negro), Jalil y Corpacci mantuvieron una reunión en el Senado con la participación del exgobernador y senador por Chaco Jorge Capitanich.

En esa charla se habló de la problemática del Norte Grande aunque la prioridad estuvo puesta en “cómo cohesionar” los bloques legislativos de la gran familia PJ. Para el Senado, el objetivo -de máxima, está claro- será tratar de sostener el funcionamiento de “un interbloque ampliado” de 28 miembros con el que coordinen, aunque con un mayor grado de autonomía, los cuatro senadores de Convicción Federal (el catamarqueño Guillermo Andrada, el puntano Fernando Salino, la jujeña Carolina Moisés y el riojano Fernando Rejal) más los dos del futuro bloque Frente Cívico por Santiago (Zamora y quien lo acompañó en la lista, Elia Moreno). Desde Santiago del Estero, de todos modos, dejaron trascender en los últimos días que su representación en el Senado funcionará de modo independiente. “Habrá que ir viendo, todo es muy lábil”, se atajó en diálogo con Tiempo una experimentada fuente del Senado (carga varios mandatos sobre el lomo) que proviene de otra provincia.

Tanto en el Senado como en Diputados -donde el PJ busca también mantenerse como primera minoría y perder la menor cantidad de miembros- la fecha clave será la sesión preparatoria para la apertura del período ordinario, la asamblea legislativa del 1° de marzo. Tal jornada será, si se cumple el cronograma, el 24 de febrero. Ese día se distribuirán las comisiones de las dos cámaras, con sus presidencias y otros espacios de poder (aunque puede haber alguna excepción si en el verano se constituye alguna comisión específica por las sesiones extraordinarias). Consultado por todo lo que viene, el diputado Pablo Yedlin (Tucumán) dijo que el peronismo debe “mantener la unidad y sostener la primera minoría”. “Por debajo pueden aparecer otras necesidades, pero esa es la primera premisa”, resaltó