Los bancos, golpeados por el derrumbe de los ingresos Los afectó la suba de la morosidad junto con la volatilidad en las tasas de interés. Un trimestre para el olvido.

Los bancos Santander, BBVA, Macro y Galicia fueron afectados en sus balances por al debacle crediticia de las familias argentinas.

Los dos primeros, de capitales españoles, tomaron medidas drásticas para reducir su exposición ante la Argentina por medio de una reducción del crédito y la eliminación de coberturas sobre el capital.

Las entidades aseguraron que tomaron estas medidas debido a las perspectivas de crecimiento menores a las esperadas, en un contexto de elevada mora y volatilidad en las tasas de interés.

“Las perspectivas de crecimiento económico se han deteriorado en el tercer trimestre como resultado de la incertidumbre política, los elevados tipos de interés y las presiones cambiarias”, sostuvo el BBVA, mientras que Santander aseguró que la situación “es complicada”.

Ambos bancos debieron elevar sus previsiones para sanear los créditos morosos. Sus beneficios se han reducido ante la mayor dificultad de los clientes para pagar los préstamos otorgados.

El BBVA manifestó que el freno en la concesión de créditos fue “significativa”. Su directora financiera, Luisa Gómez, lo reconoció en el último encuentro que entabló con analistas en la presentación de sus resultados.

Ante esto, la producción de préstamos bajó 9% entre julio y septiembre.

El banco que preside Carlos Torres registró un crecimiento del 10% en el tercer trimestre, mucho menor que frente al segundo, cuando creció un 21 por ciento.

Por su lado, Hector Grisi, consejero delegado del Santander, explicó que los créditos que conceden en el país “son a empresas exportadoras de dólares y energéticas”.

Entre las causas del freno en los créditos, aseguró que fue por las tasas de interés, que llegaron a tocar el 60% en octubre.

Esto generó una subida en el costo del riesgo: 4,91% para BBVA y del 7% para el Santander.

Por: Miguel Carrasco