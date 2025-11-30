Los argentinos adquirieron más de u$s20.000 millones desde la quita del cepo

El nuevo informe del Banco Central reveló que la demanda de divisas creció notablemente desde el fin del cepo cambiario . Según detalló el organismo, el monto acumulado desde la flexibilización de los controles ascendió a u$s22.301 millones , mientras que, al descontar las ventas del público, la cifra neta quedó en torno a u$s19.600 millones .

Por otro lado, si se añaden las operaciones del sector empresarial , el total superó los u$s29.000 millones en los primeros meses de 2025.

Durante el décimo mes del año, el principal grifo de divisas del sistema volvió a la Formación de Activos Externos (FAE), más conocido como «dólar ahorro». Al analizar solo el comportamiento de las «personas humanas», la compra neta de billetes y divisas sin fines específicos alcanzó los u$s5.598 millones.

En este sentido, la cifra fue la tercera más elevada desde que se flexibilizó el cepo en abril, solo por detrás de los números que reflejaron los meses de de septiembre y de julio.

Desde abril, cuando se iniciaron las desregulaciones, las compras mensuales exhibieron un avance persistente: u$s2.048 millones en aquel mes, u$s2.262 millones en mayo, u$s2.416 millones en junio, u$s3.408 millones en julio, u$s2.422 millones en agosto y finalmente el pico de u$s5.080 millones registrado en septiembre.

La demanda de dólares llegó a niveles históricos en octubre

Asimismo, la demanda de divisas por parte de individuos volvió a ubicarse en niveles históricamente elevados durante octubre, mes marcado por las elecciones legislativas que concluyeron con el triunfo del oficialismo. Según la publicación “Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario”, sólo en ese período las compras sumaron u$s4.669 millones, cifra que consolidó un proceso de dolarización minorista iniciado tras el levantamiento parcial de las restricciones.

La flexibilización del cepo influyó en la demanda. Archivo

Pese a la magnitud del dato, el volumen de octubre no superó el récord de u$s5.080 millones alcanzado en septiembre, el mayor desde 2018. De acuerdo con el relevamiento, 1,6 millones de personas adquirieron dólares durante ese mes, mientras que unos 784.000 vendieron, generando ventas netas equivalentes a u$s473 millones.

El propio organismo monetario subrayó que una parte importante de los billetes adquiridos “quedan depositados en cuentas locales o son utilizados posteriormente para la cancelación de consumos con tarjetas en moneda extranjera”.

El impacto en el mercado cambiario y en el sector privado

Según el BCRA, la dolarización de individuos se transformó en el elemento dominante dentro del resultado cambiario del sector privado no financiero, que cerró octubre con un déficit de u$s2.058 millones. Dentro de ese rojo se destacaron “egresos netos por transferencias de divisas sin fines específicos por u$s1.377 millones”, compensados de manera parcial por ingresos derivados de inversiones de no residentes y operaciones corporativas.

En paralelo, el segmento de “inversores institucionales y otros” sumó ingresos netos por u$s1.909 millones, mientras que el complejo “oleaginosas y cereales” aportó u$s316 millones, originados en la actividad exportadora del sector.

La cuenta corriente, afectada por la dinámica comercial y el flujo de servicios, cerró octubre con un déficit de u$s2.599 millones, impulsado especialmente por los pagos relacionados con importaciones, que alcanzaron u$s6.067 millones, frente a exportaciones por u$s5.389 millones, lo que arrojó un saldo negativo de u$s677 millones en el rubro Bienes.

Reservas en retroceso

A nivel financiero, el mes mostró un superávit de u$s1.184 millones, producto de movimientos del sistema financiero y operaciones del sector público. Sin embargo, la demanda de divisas del sector privado incidió en el resultado final, ya que las reservas internacionales cerraron octubre en u$s39.382 millones, lo que implicó una caída mensual de u$s992 millones.

El informe precisó que este retroceso se produjo fundamentalmente por las ventas del Tesoro Nacional, que debieron afrontar pagos por u$s2.060 millones, sumados a cancelaciones de deuda y operaciones ligadas al Sistema de Pagos en Moneda Local. Parte de la merma fue compensada por el incremento en moneda extranjera de las entidades financieras.

El volumen total operado en el mercado alcanzó u$s41.311 millones, un 76% por encima del nivel del mismo mes del año previo. De todo lo transado, el 68% correspondió a operaciones entre bancos y sus clientes, lo que, según el BCRA, refleja la centralidad que tuvo la dolarización minorista en el mes electoral.

Un déficit de cuenta corriente sin precedentes desde 2017

El final de la vigencia de las retenciones cero dejó huellas claras en el desempeño cambiario. Según el Balance Cambiario del BCRA, el déficit de la cuenta corriente alcanzó en octubre “-u$s2.599 millones”, el mayor desde noviembre de 2017, cuando el país atravesaba un proceso de apreciación del tipo de cambio previo a la crisis financiera de mayo de 2018.

El déficit d ecuenta corriente alcanzó niveles sin precedentes. Archivo

La caída más marcada se observó en el comercio exterior de bienes. La balanza pasó de exhibir en septiembre un superávit excepcional de u$s7.033 millones a mostrar un rojo de -u$s677 millones en octubre. Fue el tercer saldo negativo desde la llegada de Javier Milei a la presidencia.

En septiembre, el Gobierno había dispuesto la eliminación temporaria de los Derechos de Exportación, hasta un cupo de u$s7.000 millones, medida que se ejecutó en apenas tres días por parte de las principales empresas del complejo agroexportador.

El economista Pablo Moldovan, director de la consultora C-P, explicó: “El agro adelantó la liquidación en septiembre y esos dólares dejaron de estar en el mercado de cambios en este último bimestre”. Según el especialista, este proceso se superpuso a una desregulación similar aplicada meses antes, que dejó al sector con un nivel de deuda comercial elevado.

Por su parte, Guido Zack, director de Economía de Fundar, sostuvo que la normalización de la balanza comercial llevará tiempo, aunque observó señales favorables en la cosecha de trigo: “Los primeros efectos se empiezan a sentir en diciembre, que es un mes de alta demanda de pesos, lo cual podría calmar el mercado”.