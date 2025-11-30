La pirámide social: se achicó la pobreza, pero el 50% experimenta la «cultura del no» El estrato más bajo se redujo al 24%. La brecha social se agrava: la clase alta piensa en viajar, mientras la clase media hace “malabares”.

Un informe sobre la composición de la pirámide social argentina reveló una leve mejoría en los estratos más bajos, pero confirmó la aguda dispersión en los patrones de consumo, con una marcada distancia entre la élite y la base que vive bajo la «cultura del ‘no’».

El principal cambio detectado entre el segundo y tercer trimestre del año es el «ascenso» en la base de la pirámide: el estrato denominado “Clase baja, en pobreza” (hogares con ingresos menores a $1.18 millones mensuales) se achicó del 26% al 24% de la población.

Pirámide Social Argentina – 3er Trimestre 2025 Estimación preliminar | Ingreso Promedio Hogares Total País Mensual Neto: $2.800.000 LÍNEA DE POBREZA

Estimada $1.180.000 24% de Hogares

31.6% de Población 5% Piso x nivel

$7.000.000 Clase Alta -ABC1-

$12.000.000 17% $3.700.000 Clase Media Alta -C2-

$5.200.000 26% $2.050.000 Clase Media Baja -C3-

$2.400.000 28% Clase Baja Superior -No pobre-D1-

$1.850.000 24% Clase Baja -En Pobreza-D2/E

$750.000 FUENTE: CONSULTORA W – Análisis propio en base a datos de INDEC – EPH, CBT, y Salarios – Nivel Socio Económico de Saimo / CEIM – Martín Rozada UTDT – RIPTE, SIPA + Estimaciones Propias Cuantitativas y Cualitativas.

En paralelo, creció el segmento “Clase baja superior, no pobre”, que pasó del 24% al 28%. Sin embargo, la brecha de ingresos entre los escalafones más altos es extrema:

Los Umbrales de Ingreso Mensual

Clase Alta (5%): Necesita disponer de un mínimo de $7 millones mensuales (promedio de $12 millones).

Clase Media Alta (17%): Necesita al menos $3,7 millones.

Clase Media Baja (26%): El piso es de $2,05 millones.

Consumo: Ganadores y la «Cultura del No»

El análisis de consumo refleja la polarización:

Elite: La Clase Alta se enfoca en bienes de lujo como autos y viajes al exterior, rubros que registraron repuntes superiores al 50% de crecimiento.

Clase Media: La Clase Media Alta se «acomodó» tras el shock de 2024, pero sus miembros hacen «malabares» para no retroceder en su estilo de vida.

La Base: La Clase Media Baja y la Clase Baja Superior experimentan directamente la «cultura del ‘no’» («no hay plata»).

Esta contracción en el poder adquisitivo se refleja en el consumo masivo: las ventas en supermercados, según datos del sector, se redujeron 5,1% interanual entre enero y octubre de 2025.