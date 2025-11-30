El Plan 1000 Días se triplicó: el aumento del 500% que blindó el Apoyo Alimentario El Apoyo Alimentario del Plan 1000 Días experimentó un salto nominal del 500% en 2024. La posterior indexación le garantizó el triple de poder de compra.

La prestación —orientada a la salud de las personas gestantes y la primera infancia— se caracterizaba inicialmente por su bajo valor real (promedio de $9.700, en pesos constantes) y su vulnerabilidad ante la inflación.

El salto del 500% y la indexación

La dinámica de la prestación cambió radicalmente a partir de junio de 2024:

Aumento Nominal: Un incremento nominal del 500% elevó el poder de compra real del beneficio a un promedio cercano a $30.000 (en pesos constantes), más del triple que en la etapa previa.

Valor Estable: A diferencia de otros beneficios de carácter discrecional, este nuevo y elevado poder adquisitivo se mantuvo estable y protegido gracias a la posterior indexación mensual a la inflación.

De este modo, el Plan 1.000 Días evolucionó de ser una transferencia de bajo impacto a constituirse como una prestación significativamente más robusta y estable para la población más vulnerable.