El desmantelamiento de la Educación Técnica y el diseño de un país de servicios

En apenas 18 meses, LLA recortó un 76% la Educación Técnica Profesional. El desguace se suma al cierre de institutos de Formación Técnica ejecutado por Jorge Macri y a la eliminación del Fondo Nacional para el sector.

El cierre de fábricas como el de la planta de electrodomésticos Whirlpool ocurrido esta semana, la de Porcelanatos ILVA que bajó sus persianas a principios de septiembre y despidió a 300 empleados; las suspensiones en grandes firmas como griferías FV, Akapol (pegamentos), FARA (ladrillos) o laboratorios Sidus (hoy en manos de Roemmers); son apenas vestigios relacionados con el contexto de crisis económica que, de acuerdo al último relevamiento del CEPA (Centro de Economía Política Argentina), desde la llegada de Milei hizo que cerraran 30 empresas por día y se destruyeran 276.000 puestos de trabajo registrados.

Pero el proyecto de la alianza PRO-LLA es más profundo. Los especialistas coinciden que tiene como objetivo la destrucción de la industria nacional desde la raíz: el vaciamiento de las escuelas técnicas. El cierre y fusión de Institutos de Formación Técnica Superior en CABA, que las diferentes gestiones macristas vienen ejecutando desde hace años, va de la mano con la derogación del Fondo Nacional para la Educación Técnica Profesional (INET), un fuerte recorte del 76% la inversión en Educación Técnico Profesional en los primeros 18 meses gobierno libertario, y la nueva Ley de Educación propuesta por Milei, entre otras modificaciones.

En líneas generales, analizando el proyecto educativo libertario, varios especialistas coinciden que se trata de una iniciativa que atrasa respecto de los avances conquistados en el último siglo.

“Pero también atrasa respecto de las leyes que la preceden, y especialmente la ley 1420 de 1884, nuestra primera ley nacional de educación, que es piedra basal de la educación obligatoria, gratuita y laica. A estos dos últimos pilares de la educación pública: la gratuidad y el laicisimo, el actual proyecto los deja en estado de coma”, advierte en diálogo con Tiempo Gabriel Brener, especialista en educación, docente universitario y formador de docentes y directivos.

El especialista asegura que la idea del proyecto libertario es encabezada por la presencia de un Estado subsidiario. “Sería profundizar lo que ellos llaman autonomía, que en realidad es la desresponsabilización del Estado en general. Por eso me parece importante destacar la figura de la condición subsidiaria del Estado. Ellos delegan el poder a los directivos de las escuelas y a las familias, no es otra cosa que desresponsabilizarse y profundizar la fragmentación y la desigualdad”, agrega.

Desguace coordinado entre el PRO y LLA

Pero la educación técnica nacional se lleva la peor parte. En números concretos, el sector sufrirá un recorte de más de $ 295.870 millones, de acuerdo a un relevamiento del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA). A eso se suma la derogación del artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional que apunta al financiamiento de las escuelas técnicas en todo el país, un desfinanciamiento al INET, Instituto Nacional de Educación Tecnológica, que sufrirá un recorte del 84,5% de acuerdo a un relevamiento de CTERA.

“Es necesario que las trayectorias educativas estén en consonancia con un proyecto de desarrollo nacional, técnico educativo y profesional, no un modelo de negocios financieros y servicios, que hacen que miles de pibes y pibas se pregunten ¿a dónde vamos a trabajar?”, advierte en diálogo con este medio Martín Acri, vicerrector de una prestigiosa Escuela Técnica de la Ciudad.

Más allá de lo discursivo, las diferentes gestiones macristas porteñas apuntaron a la idea de un país de servicios. Desde hace varios años, el PRO viene cerrando los Institutos de Formación Técnica Superior (IFTS). En 2019, Tiempo advirtió que Horacio Rodríguez Larreta avanzaba con el desguace de los IFTS. A partir de entonces comenzaron con el cierre y fusión de varios de ellos y la eliminación de al menos cinco carreras. Hace dos semanas anunció el IFTS N° 22 ubicado en Av. Santa Fe 3727 en Palermo.

Un relevamiento realizado por el despacho de la Diputada porteña Maru Bielli (Fuerza Patria), evidencia que el gobierno de Milei redujo un 76% la inversión en la Educación Técnico Profesional (ETP) en sus primeros dieciocho meses de gobierno.

“El Presupuesto 2026 apunta a institucionalizar ese desfinanciamiento derogando el Fondo para ETP creado por la Ley del 2005 y profundiza la reducción presupuestaria. De aprobarse el proyecto tal como fue remitido al Congreso, la educación técnica tendría en 2026 la décima parte del presupuesto que tenía cuando asumió Milei (-89% entre 2023 y 2026)”, explicó Bielli a este medio.

La legisladora asegura que este gobierno está provocando un daño enorme en la educación pero en particular con la ETP, ciencia, universidad y todo lo vinculado a un país productivo y que esto convierte los desafíos de mejora que teníamos en la ETP en un proyecto de reconstrucción como el que tuvieron que realizar los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner luego del desmantelamiento de la educación técnica propiciado por la reforma educativa de los ’90.

“Tenemos algunas propuestas: hay que expandir la educación técnica creando nuevos planes de estudio y carreras en los establecimientos educativos para sectores emergentes de la economía; fortalecer la formación docente a través de un vínculo más permanente entre la docencia y las actividades productivas; restituir el Fondo para la ETP, y entre otros puntos, ampliar el tiempo de formación en las prácticas y lugares de trabajo con un adecuado apoyo de tutores especializados”, concluye.

Por: Martín Suárez