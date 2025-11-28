Paritaria de estatales: sin oferta de Nación, ATE reclama aumentos y advierte por un «diciembre muy caliente»

“Concurrir a una paritaria sin ofrecimiento es apostar al conflicto. Debe existir un aumento en diciembre . Si el Gobierno no lo otorga, estaremos frente a un ajuste sin precedentes para un periodo de 12 meses”, indicó Rodolfo Aguiar, titular del gremio de estatales.

ATE anunció paro nacional y movilización ante el inminente debate de la reforma laboral

En los últimos días, la conducción de la ATE resolvió, en una votación unánime de las 191 seccionales, convocar a un Paro Nacional acompañado por una movilización el mismo día en que el Congreso discuta la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

La resolución también habilitó a la dirigencia nacional a disponer acciones directas y protestas inesperadas durante diciembre, decisión que la organización difundió oficialmente tras el encuentro del Consejo Federal.

La postura del gremio surgió luego de la reunión del Consejo de Mayo, donde el secretario general nacional, Rodolfo Aguiar, sostuvo que ese espacio terminó siendo “una encerrona para el sindicalismo”.

En ese marco, cuestionó la estrategia oficial: “Es un ámbito distractivo y utilizado por el Gobierno para dilatar los tiempos. Están dadas todas las condiciones para convocar a una huelga general. Pasaron meses y no presentaron ninguna propuesta”, afirmó Aguiar según ATE.