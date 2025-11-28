Juraron los nuevos senadores y el oficialismo busca imponer su agenda en el Congreso Con una ceremonia marcada por las tensiones entre Villarruel y el mileísmo, juraron 23 de los 24 senadores electos para el período 2025-2031.

Durante una ceremonia presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel, 23 de los 24 senadores electos en los últimos comicios para el período 2025-2031 juraron a sus nuevas bancas que ocuparán a partir del 10 de diciembre y reconfigurarán la panorámica de una cámara durante los dos últimos años le fue adversa al oficialismo.

La única que forzadamente faltó al convite fue Lorena Villaverde, la legisladora rionegrina cuyo pliego quedó en suspenso y debate por el antecedente del escándalo que años atrás protagonizó cuando fue detenida con medio kilo de cocaína en Estados Unidos y por sus posibles vínculos con el narco Fred Machado.

Su caso volvió a comisión y la jugada que prevé La Libertad Avanza (LLA) es darle luz verde una vez que salga a la cancha la nueva conformación que tendrá al oficialismo como la segunda fuerza: de los siete senadores que tenía pasó a tener 20 (19 sin Villaverde) tras el triunfo en las legislativas de octubre.

Con ese número más sus aliados del PRO y eventuales acuerdos provinciales, el milieísmo intentará controlar la agenda de Gobierno en un espacio que nunca logró dominar.

Lo que por ahora tampoco pudo dominar fue la dinámica de la sesión. Luego de las juras, Patricia Bullrich y Victoria Villarruel protagonizaron el primer entuerto interno en la Cámara.

Ocurrió cuando la exministra quiso tomar la palabra y la vicepresidenta le enrostró que ella no lo permitiría. “En la reunión con los presidentes de bloque habíamos acordado que no iban a haber discursos ni ninguna intervención en la sesión de hoy. No puedo permitir el uso de la palabra”, lanzó la titular del senado e hizo rechinar los dientes de Bullrich.

Con la esperanza de revertir esa realidad adversa a pura presión y negociaciones con provincias aliadas, militantes disimulados como asesores y funcionarios de LLA poblaron los pasillos y palcos. Intentaron mostrar la energía de lo que será la segunda fuerza.

En ese marco estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que aplaudieron de pie a Bullrich, quien dejará el Ministerio de Seguridad. Lo llamativo es que ninguno de los funcionarios le avisó a la vicepresidenta que asistiría.

El primero en prestar juramento fue el chaqueño Jorge Capitanich, quien recibió una singular cantidad de aplausos efusivos que sonaron a desquite con Bullrich, quien semanas atrás había intentado impugnar su jura y la del rionegrino Martín Soria. Luego de él juraron los demás legisladores por orden alfabético.

El oficialismo tendrá enfrente al peronismo de Fuerza Patria, que con la jura de sus 9 nuevos legisladores seguirá siendo la primera minoría en el Senado: 28 bancas, seis menos de las 34 que tuvo hasta la fecha.

Juraron también los senadores radicales, cuya bancada se reducirá de trece a nueve; y el PRO, que tras el malón del mileísmo pasó de tener ocho senadores a seis.

En tanto, juraron también los senadores de los bloques provinciales que, de manera dispersa, suman siete bancas. Y tras ellos quedaron los tres de Provincias Unidas, que en las últimas elecciones perdió dos de los cinco que tenía.

Los 23 senadores que juraron y que asumirán formalmente el 10 de diciembre fueron:

Por la ciudad de Buenos Aires: Patricia Bullrich y Agustín Aníbal Monteverde (LLA), y Mariano Recalde (Fuerza Patria).

Patricia Bullrich y Agustín Aníbal Monteverde (LLA), y Mariano Recalde (Fuerza Patria). Chaco: Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider (LLA), y Jorge Capitanich (FP).

Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider (LLA), y Jorge Capitanich (FP). Neuquén: Nadia Márquez y Pablo Cervi (LLA), y Julieta Corroza (La Neuquinidad).

Nadia Márquez y Pablo Cervi (LLA), y Julieta Corroza (La Neuquinidad). Río Negro: Martín Soria y Ana Marks (FP).

Martín Soria y Ana Marks (FP). Entre Ríos: Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida (LLA), y Adán Bahl (FP).

Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida (LLA), y Adán Bahl (FP). Santiago del Estero: Gerardo Zamora y Esther del Carmen Moreno (Frente Cívico), y José Emilio Neder (FP).

Gerardo Zamora y Esther del Carmen Moreno (Frente Cívico), y José Emilio Neder (FP). Salta: Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita (LLA), y Flavia Royón (Primero los Salteños).

Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita (LLA), y Flavia Royón (Primero los Salteños). Tierra del Fuego: Agustín Coto y María Belén Monte de Oca (LLA), y Cándida Cristina López (FP).