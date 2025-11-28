El Gobierno dispuso un aumento del gas natural Se trata del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST y la nueva tarifa se fijó a partir de diciembre.

El Gobierno de Javier Milei fijará un aumento en precio del gas natural a partir de diciembre, según lo publicado en la Resolución 487/2025 del Boletín Oficial.

Se trata del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), que es el costo mayorista del gas antes de ser distribuido hacia los hogares, comercios, industrias, entre otros.

La Resolución de la Secretaría de Energía detalla que el precio será trasladado a los “usuarios finales en relación con los contratos o acuerdos de abastecimiento vigentes» celebrados en el marco del Plan de Promoción de la Producción del Gas Natural Argentino (Plan Gas.Ar).

La tarifa se implementará a partir de diciembre y “en la fecha de entrada en vigencia de los cuadros tarifarios a publicar por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS)”, según detalló el Ejecutivo.

También se indicó que tanto ENARSA (Energía Argentina Sociedad Anónima) como las empresas productoras, distribuidoras y/o subdistribuidoras de gas natural por redes que formen parte del Plan Gas.Ar deberán «adecuar dichos instrumentos” y presentarlos ante la Secretaría a cargo de María Tettamanti y el ENARGAS.

Esto, con el objetivo de cumplir con las disposiciones previstas de las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución.

De esta manera, los nuevos precios de los cuadros tarifarios impactarán de lleno en los usuarios a partir de los consumos de gas que se realicen desde diciembre.

Además, se instruye al ENARGAS a disponer las medidas necesarias con el fin de que las facturas emitidas por las prestadoras del servicio público de distribución y subdistribución de gas por redes de todo el país «reflejen el precio de gas natural en el PIST”, como a su vez disponer de los subsidios y precios diferenciados dependiendo el tipo de usuario residencial.