CAME, que hasta hace poco apoyaba a Milei, ahora alerta por el cierre de empresas, la apertura de importaciones y la baja en el consumo El presidente de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa se mostró preocupado por la situación de las industrias y los comercios. "El Estado hoy no interviene en nada que tenga que ver con los privados", dijo

El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Ricardo Diab, alertó por el cierre de empresas en Argentina, y entre las principales causas detalla la baja en el consumo y la apertura de importaciones que impulsa el gobierno de Javier Milei.

Diab mencionó el reciente cierre de Whirlpool, que dejó a 220 personas sin trabajo, y el de la láctea La Suipachense señalando que estas no son “grandes empresas” pero si son significativas.

Vale recordar que la CAME tomó partido por Javier Milei antes del balotaje con Sergio Massa, apoyó públicamente el mega DNU del presidente en diciembre de 2023 sobre la desregulación total de la economía y respaldó junto a otras cámaras de grandes empresas el endeudamiento de Luis Caputo ante el FMI.

En primer lugar, el presidente de CAME sostuvo que la baja en el consumo “hace que el comercio en sí mismo no demande a la industria producto por este mismo motivo. Nosotros solicitamos otras alternativas de incentivo al consumo, en lo que tenía que ver con los planes de cuota a largo plazo que dio en un momento facilidades en la forma de estirar el salario”.

Sin embargo, indicó que no tuvo éxito porque el Estado no interviene en las cuestiones de los privados: “Si los bancos no acceden, no aceptan o las plataformas de tarjeta, es muy difícil llevarlo a cabo”.

A esto se le suma la apertura de importaciones: “Muchas empresas ven que no son competitivas con respecto a productos que vienen fundamentalmente de China”. El empresario señaló que incluso en rubros como el alimenticio se observa un aumento de productos importados que compiten con los nacionales.

Aunque el comercio internacional es “imprescindible”, para Diab en el crecimiento económico en tecnología y materias primas, ciertos sectores nacionales no logran ser competitivos, lo que “lleva al cierre”. Observó, además, que la tendencia es “creciente”, al punto que empresarios que no tenían entre sus proyectos ser importadores, ahora lo están analizando.

El dirigente también destacó el impacto de la carga tributaria en la competitividad de las empresas argentinas. “Si sabemos que automáticamente cualquiera de nuestros productos tiene un 50% de impuesto, ya partimos de una situación impositiva muy difícil de resolver”, afirmó, y comparó la situación con otros países que tienen menores cargas o distintos estilos de producción.

En cuanto al mercado laboral, Diab fue contundente al señalar que “en línea genérica, no hay actividad que esté demandando empleo”. Explicó que, aunque una adecuación de la legislación laboral es necesaria, no será suficiente “si no hay demanda productiva”.

El presidente de CAME reconoció que, si bien la gente no consume porque “no tiene salarios buenos”, las propias empresas, en especial las PyMEs, están imposibilitadas de mejorar esos salarios sustancialmente debido a la falta de rentabilidad y la fragilidad del contexto económico.

“Estamos inmersos casi en un círculo negativo donde los mismos que declamamos no lo podemos llevar a cabo fácilmente”, afirmó.

Además, el dirigente mencionó que, si bien han dialogado con el Gobierno, «el Estado hoy no interviene absolutamente en nada que tenga que ver los privados»