Bullrich comparó a Chiqui Tapia con un “gerente de la pobreza” y a los clubes con “piqueteros” La senadora electa se metió en la polémica con la AFA. Fuertes críticas.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, comparó este viernes al presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, con un “gerente de la pobreza” y a los clubes con “piqueteros”, al criticar el “modelo subsidiario” que representó el kirchnerismo.

“Es como los piqueteros con los gerentes de la pobreza: los jefes de la AFA son los gerentes de la pobreza y los clubes son los piqueteros que tienen que pedir un subsidio para poder sobrevivir”, expresó Bullrich en declaraciones a Radio Rivadavia.

La senadora electa afirmó que “los clubes no pueden tener una relación de dependencia, necesitamos una AFA que sea profesional”, dijo al referirse al escándalo por el título otorgado a Rosario Central.