Tras seis meses de parálisis, el Gobierno vuelve a convocar al Consejo del Salario para definir un aumento del sueldo mínimo

El Gobierno buscará este miércoles fijar un nuevo valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) , luego de más de medio año sin convocatorias y con una pérdida sostenida del poder adquisitivo. Desde agosto, el haber mínimo permanece congelado en $322.200 , sin actualización pese a la aceleración inflacionaria.

De cuánto es hoy el salario mínimo

Desde agosto, el SMVM permanece en $322.200 mensuales para trabajadores de jornada completa (48 horas semanales), mientras que el valor por hora para quienes cobran de forma jornalizada se mantiene en $1.610.

La pérdida es notable: el ingreso mínimo está por debajo del nivel de 2001 en términos reales y muestra una erosión del 63% respecto del máximo alcanzado en septiembre de 2011. Además, en comparación regional, Argentina tiene hoy el salario mínimo más bajo de Sudamérica, con un equivalente a apenas 225 dólares, por debajo de países como Bolivia (u$s395) o Paraguay (u$s411).

El SMVM no solo fija el piso salarial del trabajo formal: también es la variable de referencia para el cálculo de múltiples programas sociales y asignaciones administradas por la ANSES, lo que amplifica el impacto de su atraso sobre millones de personas.

El empleo privado cayó seis veces más que el público durante agosto

Si bien el Gobierno agitó desde su llegada el discurso de la motosierra al empleo público, es el sector privado el que viene sufriendo el mayor ajuste desde 2023. Solo en agosto se perdieron 10.600 puestos de trabajo, una cifra seis veces superior a la de los estatales, donde se recortaron en 1.700 empleos; en casas particulares se destruyeron 800 puestos de trabajo, según el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL–IIEP UBA), en base a cifras oficiales.

El dato surge del relevamiento elaborado a partir de registros del SIPA y la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), y confirma que la contracción del empleo asalariado registrado se sostiene y se concentra en empresas privadas.

En agosto, el empleo asalariado formal total descendió por cuarto mes consecutivo, con una baja de 13.100 puestos. La tendencia negativa se arrastra desde mayo, luego de un período de estancamiento entre fines de 2024 y comienzos de este año.

La comparación interanual refleja una pérdida de 33.000 empleos formales (-0,3%) y un retroceso de 224.000 puestos desde noviembre de 2023, previo al cambio de administración.