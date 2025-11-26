Se definieron los bombos para el sorteo del Mundial 2026: la nueva regla que afecta a la Selección argentina

El evento, que se realizará a las 14 (hora argentina), captará la atención de las 42 selecciones ya clasificadas y también de los 22 países que buscarán uno de los seis cupos restantes en los repechajes de marzo. Allí estará Argentina , confirmada como una de las selecciones top del bombo 1 .

En cuanto a las restricciones, la regla central se mantiene: no puede haber dos selecciones de la misma confederación en un grupo , excepto en el caso de la UEFA , que contará con 16 representantes . Por eso, cuatro de los doce grupos incluirán dos europeos, lo que podría elevar el nivel de exigencia en la primera fase. En los repechajes aún participan equipos pesados como Italia , Ucrania , Polonia , Turquía , Dinamarca e Irlanda .

El factor ranking que involucra a la Selección argentina

Entre las novedades, la FIFA reveló una modificación importante vinculada al ranking mundial. Como la Selección Argentina ocupa actualmente el segundo puesto, detrás de España, ambas serán ubicadas en lados opuestos del cuadro. Lo mismo ocurrirá con las selecciones tercera y cuarta, Francia e Inglaterra.

El objetivo es claro: si estas selecciones ganan sus grupos, no podrán cruzarse antes de la final, una decisión que impacta directamente en el recorrido del campeón vigente. En ese contexto, si Argentina y Francia terminan primeras en sus zonas, se enfrentarían en semifinales, reedición potencial de la histórica final de Lusail 2022.

Por último, la FIFA confirmó que las selecciones de los bombos 2, 3 y 4 serán asignadas dentro de cada grupo siguiendo un patrón preestablecido, fijando así posiciones internas y orden de partidos.

Cómo será y quiénes jugarán el Repechaje al Mundial 2026

Todas series a partido único del 26 al 31 de marzo, que determinarán a los cuatro clasificados. Bolivia se medirá contra Surinam, país que históricamente nutrió a la selección de Países Bajos (Holanda). El ganador de ese encuentro luego enfrentará a Irak en una final para definir un clasificado al Mundial.

Del otro lado, Nueva Caledonia se medirá ante Jamaica, para poder jugar con la República Democrática del Congo para conocer al segundo clasificado. Con Estados Unidos, Canadá y México como países sede, la cita ya genera expectativa en plena cuenta regresiva.

Por otro lado, los países europeos jugarán su propio repechaje aparte, y tuvieron el sorteo que determinó que Italia chocará con Irlanda del Norte, para luego jugar contra el ganador de Gales vs. Bosnia y Herzegovina, por el cruce 1.

Ucrania irá ante Suecia y Polonia-Albania en el Cruce 2; Turquía se enfrenta con Rumania y Eslovaquia ante Kosovo en el Cruce 3, mientras que en el Cruce 4 Dinamarca choca con Macedonia del Norte y República Checa vs. Irlanda. El formato es sencillo: semifinal y final, a partido único y las cuatro vencedoras irán al Mundial.