Nuevos datos privados ratifican que el desplome de la industria siguió en octubre La UIA dio a conocer sus estimaciones para octubre. También el economista Orlando Ferreres. Sigue el estancamiento en niveles muy bajos.

La actividad industrial cayó 2% interanual en octubre, de acuerdo a la medición que realiza mensualmente el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA). La estimación se basó en datos de consumo de energía eléctrica, demanda industrial y consultas a líderes del sector.

La entidad fabril señaló que los primeros datos disponibles para octubre muestran un comportamiento dispar, con algunos indicadores con crecimiento y otra parte permaneciendo en niveles similares respecto a septiembre, mes contra el cual la actividad de octubre marcó una leve suba del 0,3%.

De acuerdo a la información disponible al momento, la producción vinculada a la construcción presentó en el mes de octubre un comportamiento dispar ya que, si bien los despachos de cemento crecieron de forma mensual 5,4%, el índice Construya, que mide las ventas de productos para la construcción, cayó 2,2%. El sector presentó bajas por encima del 20% respecto a 2022 y 2023 y una demanda interna aún debilitada.

En tanto, la producción de metales básicos (3,5%) y el complejo metalmecánico (0,3%) presentaron un comportamiento positivo luego del bajo desempeño del mes anterior. En menor medida, creció la producción de bebidas (1,6%) y la producción de autos (1,2%), este último impulsado por las ventas al mercado externo. Por el contrario, cayó el patentamiento de maquinaria industrial (-8%).

Las exportaciones hacia Brasil cayeron respecto al mes de septiembre (-6,2%), influenciadas en parte por la baja en las ventas de productos primarios luego de la disminución temporal de las retenciones al agro en septiembre. Los datos confirmados y las estimaciones dan cuenta de que, en el nivel acumulado, la actividad industrial aún se encuentra estancada.

Ferreres también

La industria cayó 1,1% en octubre en comparación con el mismo mes de 2024, arrastrada por el desplome de la producción de maquinaria y de alimentos, según el informe mensual de Orlando J. Ferreres y Asociados.

El indicador privado enlazó el tercer mes consecutivo de tendencia a la baja y el primero del lado negativo desde julio. Con el resultado del décimo mes el dato acumulado quedó en 2% comparado con el tramo enero-octubre de 2024.

El sector Maquinaria y equipo cayó 4,6% interanual, anclado por el mal momento de la industria automotriz, que en octubre produjo casi 10% menos que en el mismo mes de un año atrás. Este rubro fue también el de mayor incidencia negativa.

La industria alimenticia cayó 1,7% condicionada por la faena bovina, que sumó su cuarto mes consecutivo de producción a la baja (en octubre la caída fue del 6,4%). También impactó moderadamente la caída de la producción aceitera, que fue del 0,7%.

Otros rubros complicados en el mes respecto de octubre de 2024 fueron la industria del plástico, que cayó 17%; las papeleras, que produjeron 2,7% menos y las tabacaleras, que cayeron 1,2% interanual.

La producción de metales básicos avanzó un discreto 0,3% pese a la importante baja del hierro primario, del orden del 22,4%. Otros rubros en positivo fueron Bebidas (+0,5%); Textil (+0,6%); Farmacia (+2%); y Refinerías (+4,6%).

Pese al panorama, la interpretación de OJF es que el resultado de las elecciones legislativas alienta las expectativas de recuperación sobre la base de un presunto mensaje de conciliación del gobierno a niveles interno y externo.